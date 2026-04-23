Центральный парк Тулы признан лучшим парком страны

Он победил в номинации «Историко-архитектурный, музейный парк, усадьба».

Подведены итоги III Всероссийской парковой премии «Парки России». В номинации «Историко-архитектурный, музейный парк, усадьба» в категории «Парк года» победу одержал Центральный парк имени Белоусова в Туле.

Церемония награждения состоялась 22 апреля в Москве в первый день проведения главного паркового события страны — Международной выставки-конференции ParkSeason Expo.

Всероссийская парковая премия «Парки России» — совместный проект Министерства строительства и ЖКХ РФ, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, подкомитета по управлению городскими парками и развитию общественных пространств Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

 

