28 панфиловцев
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 24.11.2016
Режиссер:
Ким Дружинин, Андрей Шальопа
Актеры:
Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Федоров, Алексей Морозов, Антон Кузнецов, Алексей Лонгин, Максим Белбородов, Дмитрий Мурашев, Виталий Коваленко
Жанр:
драма, военный
Продолжительноcть:
122 мин
Бюджет:
$1 700 000
16 июля немцы вошли в Смоленск. 15 августа был оккупирован Новгород. 8 сентября фашисты взяли в кольцо Ленинград. 30 сентября началась битва под Москвой, которая длилась более семи месяцев. 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова держала оборону на Волоколамском направлении…
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26 декабря, понедельник
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27 декабря, вторник
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28 декабря, среда
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Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:40
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:40
24 декабря, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:40
25 декабря, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:40
26 декабря, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:40
27 декабря, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:40
28 декабря, среда
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10:40