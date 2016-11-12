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28 панфиловцев

28 панфиловцев

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 24.11.2016
 
Режиссер:
Ким Дружинин, Андрей Шальопа
  
Актеры:
Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Федоров, Алексей Морозов, Антон Кузнецов, Алексей Лонгин, Максим Белбородов, Дмитрий Мурашев, Виталий Коваленко
  
Жанр:
драма, военный
  
Продолжительноcть:
122 мин
  
Бюджет:
$1 700 000
  

 

16 июля немцы вошли в Смоленск. 15 августа был оккупирован Новгород. 8 сентября фашисты взяли в кольцо Ленинград. 30 сентября началась битва под Москвой, которая длилась более семи месяцев. 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова держала оборону на Волоколамском направлении…

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