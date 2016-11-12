28 панфиловцев

Страна: Россия, 2016

Премьера: в РФ 24.11.2016

Режиссер: Ким Дружинин, Андрей Шальопа

Актеры: Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Федоров, Алексей Морозов, Антон Кузнецов, Алексей Лонгин, Максим Белбородов, Дмитрий Мурашев, Виталий Коваленко

Жанр: драма, военный

Продолжительноcть: 122 мин

Бюджет: $1 700 000

16 июля немцы вошли в Смоленск. 15 августа был оккупирован Новгород. 8 сентября фашисты взяли в кольцо Ленинград. 30 сентября началась битва под Москвой, которая длилась более семи месяцев. 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова держала оборону на Волоколамском направлении…