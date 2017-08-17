Терминатор 2: Судный день 3D

Страна: США, Франция, 1991

Премьера: в РФ 24.08.2017

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Актеры: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн, Джо Мортон

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 137 мин

Рейтинг Кинопоиска: 8,3

Легенда вернулась! Новейшие 3D-технологии от команды, работавшей над «Аватаром», и революционные спецэффекты в одном из лучших фантастических фильмов всех времен. Неуязвимый киборг нового поколения прибывает в наше время с миссией убить молодого Джона Коннора, будущего лидера сопротивления, которому суждено окончить войну людей и машин. Но на защиту Джона успевают отправить перепрограммированного терминатора Т-800. Теперь будущее всего человечества зависит от исхода схватки, разворачивающейся в наши дни.