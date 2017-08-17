Терминатор 2: Судный день 3D
Страна:
США, Франция, 1991
Премьера:
в РФ 24.08.2017
Режиссер:
Джеймс Кэмерон
Актеры:
Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн, Джо Мортон
Жанр:
фантастика, боевик
Продолжительноcть:
137 мин
Рейтинг Кинопоиска:
8,3
Легенда вернулась! Новейшие 3D-технологии от команды, работавшей над «Аватаром», и революционные спецэффекты в одном из лучших фантастических фильмов всех времен. Неуязвимый киборг нового поколения прибывает в наше время с миссией убить молодого Джона Коннора, будущего лидера сопротивления, которому суждено окончить войну людей и машин. Но на защиту Джона успевают отправить перепрограммированного терминатора Т-800. Теперь будущее всего человечества зависит от исхода схватки, разворачивающейся в наши дни.
Сегодня
|20:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 20:00