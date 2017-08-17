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Терминатор 2: Судный день 3D

Терминатор 2: Судный день 3D

Страна:
США, Франция, 1991
 
Премьера:
в РФ 24.08.2017
 
Режиссер:
Джеймс Кэмерон
  
Актеры:
Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн, Джо Мортон
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
137 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
8,3
          
 

Легенда вернулась! Новейшие 3D-технологии от команды, работавшей над «Аватаром», и революционные спецэффекты в одном из лучших фантастических фильмов всех времен. Неуязвимый киборг нового поколения прибывает в наше время с миссией убить молодого Джона Коннора, будущего лидера сопротивления, которому суждено окончить войну людей и машин. Но на защиту Джона успевают отправить перепрограммированного терминатора Т-800. Теперь будущее всего человечества зависит от исхода схватки, разворачивающейся в наши дни.

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