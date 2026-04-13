Готовят борщ, учат русский и заводят друзей: как живут иностранные студенты

В общежитии № 5 Толстовского университета девять этажей. На втором живут русские студенты, которым не хватило мест в своем общежитии, — соседи прозвали его «гостиницей» за хороший ремонт. На остальных восьми этажах — иностранцы.

При входе нас встречают электромопеды с термосумками. На них иностранные студенты подрабатывают в доставке.

— В основном жильцы общежития работают поздно вечером или ночью, потому что утром и днём я всегда вижу электромопеды, а после шести вечера они исчезают, — рассказывает Уснибону Соибназарова.

Заходим внутрь и поднимаемся на четвертый этаж. Розовые стены. Пахнет жареными яйцами. На кухне готовит студент из Туркменистана — Роман Хайыдов. Он учится на факультете русского языка как иностранного. Роман разбивает на сковородку четыре яйца, размешивает их, добавляет томатную пасту и тушенку.

— Общежитие научило меня самостоятельности. Теперь я умею готовить, стирать и убираться. Мое любимое блюдо, которое я делаю сам, это плов с соусом, — с улыбкой рассказывает Роман.

А самое любимое русское блюдо у студента — борщ.

Роман живет в общежитии уже шесть лет. За это время он обрел много друзей из разных стран.

— Мы любим собираться с ребятами и готовить. Разговариваем, а потом вместе едим приготовленное блюдо, — рассказывает студент.

— Что обязательно нужно иметь с собой в общежитии?

— Музыкальные колонки и посуду, — смеясь, говорит Роман. — Я без музыки вообще жить не могу.

Парень признается, что он очень полюбил Россию за природу. В нашей стране можно встретить все времена года в отличие от Туркменистана. Особенно студенту полюбилась зима.

Дальше мы поднимаемся на седьмой этаж. Цвет стен коридора меняется на желтый. Стоит запах свежести и кондиционера для белья. Повсюду висят таблички на двух языках: «Уважаемые студенты, сообщаем вам, что за пропуски учебных занятий вы будете отчислены!»

Идем вдоль коридора и рассматриваем таблички на дверях. Кто-то просит не заходить в комнату после 11 вечера, кто-то не пускает посторонних, а кто-то даже предупреждает, что вошедший будет нести полную ответственность за утерянные вещи.

Стучимся в дверь, нам открывают девушки. Они живут вдвоем. В комнате царит атмосфера уюта, пахнет женскими духами. На кровати одной из девушек лежит плюшевый мишка.

Повсюду развешаны арабские флаги. В комнату заходит их друг в национальном домашнем костюме. Его зовут Анас Эль Бульмани. Он приехал в Россию из Марокко. В общежитие Анас заселился полтора года назад, а в Россию приехал еще в 2019-м. Снять квартиру в Туле без российского гражданства нельзя. Поэтому марокканец живет в общежитии.

Студент признается, что очень любит готовить. Его любимое национальное блюдо — кускус. А еще ему нравятся макароны с куриным фаршем и рис со сметаной на ужин.

Анас рассказывает про традиции у них в общежитии:

— У нас был праздник Рамадан. Все мусульмане из общежития собирались каждый день и молились.

Он говорит, что полюбил Россию и что проживает здесь свое лучшее время. Здесь он встретил дорогих ему друзей. Его любимое место в Туле — центр и ресторан «Магадан».

— Русский язык мне было нетрудно выучить, но, честно, я редко на нем разговариваю, — признается студент.

Из русских блюд Анасу полюбился крабовый салат и борщ.

Мы идем дальше. Шестой этаж. Играет музыка. На кухне танцует девушка и готовит рыбу. Она из Африки. Из комнаты, откуда слышна музыка, выходят двое парней. Они тоже африканцы.

На четвертом этаже умывается девушка. Она собирается на работу в «Самокат». Ее зовут Исра Униси. Она приехала в Россию в 2024 году из Алжира. Исра учится на факультете естественных наук. Она приглашает нас к себе в комнату.

На полу лежит мягкий ковер. Над кроватью висят вырванные листы из книги, а на них фотографии Исры. На подоконнике — плюшевые игрушки. В комнате есть холодильник, а на нем — магниты с русской символикой.

— Когда я только приехала в Россию, я совсем не знала русский язык. Выучить его было тяжело, но в университете мне помогли, и сейчас я хорошо на нем общаюсь, — с улыбкой говорит Исра.

— А как вы проводите здесь время?

— Мы часто вместе готовим, разговариваем, ходим друг к другу в гости и смотрим сериалы. Недавно, на Масленицу, мы с подругой готовили блины и драники. Это наши любимые русские блюда.

Исра рассказывает о традициях в общежитии, которых придерживается:

— Мы все здесь очень дружные. Когда у кого-то день рождения, мы приходим в 12 ночи с тортом и поздравляем. Это очень круто! — задорно говорит Исра.

— А если бы у тебя была возможность переехать в отдельную квартиру, ты бы ей воспользовалась?

— Точно нет! Одной жить скучно, а здесь друзья, всегда есть с кем провести свободное время.

Мы выходим из комнаты, и Исра брызгает на нас духами. Она объясняет: это тоже их традиция — на человека, который впервые побывал в гостях, обязательно нужно побрызгать духами.

Вечер. Пахнет жареным луком, играет музыка, повсюду слышны разговоры на разных языках. Кто-то варит пельмени, рядом разделывают рыбу, кто-то развешивает белье. Двое китайцев пьют чай на кухне и беседуют. Араб слушает музыку у себя в комнате.

В общежитии царит особая атмосфера.

Здесь не спрашивают, откуда ты. Здесь важно, кто ты. И за чашкой чая на общей кухне стираются все границы.

Десятки стран, одна семья и общая мечта — получить высшее образование и стать лучшим в своей профессии. В общежитии иностранные студенты обрели не просто кров, а вторую родину. И они искренне счастливы, что выбрали учиться в России.



Автор текста Вероника Клепикова, автор фото Уснибону Соибназарова, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.