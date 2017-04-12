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Кухня. Последняя битва

Кухня. Последняя битва

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 20.04.2017
 
Режиссер:
Антон Федотов
  
Актеры:
Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков, Анфиса Черных, Кирилл Ковбас, Сергей Епишев, Михаил Тарабукин, Никита Тарасов, Михаил Башкатов
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Виктору Баринову по личной просьбе Президента России предстоит отправиться в Сочи на чемпионат мира среди профессиональных поваров и доказать, что он и его команда лучшие в мире! В тяжелой борьбе за звание победителя Шефу будет помогать «темная лошадка» — его родной сын Иван, о котором он неожиданно узнал накануне чемпионата.

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Сегодня
09:00 Октябрь
10:00 Азот (Новомосковск)
10:00 Алмаз Синема
10:05 Союз (Алексин)
10:05 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Синема Стар
10:30 Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Химик (Ефремов)
11:35 Победа (Новомосковск)
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Синема Стар
14:25 Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Киносити
14:45 Союз (Алексин)
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Иллизиум (Новомосковск)
16:35 Азимут (Богородицк)
16:35 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:35 Синема 3D (Кимовск)
16:35 Юность (Узловая)
16:35 Кинотеатр Венёва
16:35 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:35 Родина (Ясногорск)
16:35 Новая Заря (Плавск)
16:55 Октябрь
17:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:25 Киреевский ГДК
17:25 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:25 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:25 ДК Белёва
17:40 Победа (Новомосковск)
17:50 Азот (Новомосковск)
18:05 Алмаз Синема
18:35 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 Киносити
19:25 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:45 Октябрь
20:45 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:15 Союз (Алексин)
23:30 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:35 Синема Стар
01:45 Киносити
Завтра
09:00 Октябрь
10:00 Азот (Новомосковск)
10:00 Алмаз Синема
10:05 Союз (Алексин)
10:05 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Синема Стар
10:30 Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Химик (Ефремов)
11:35 Победа (Новомосковск)
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Синема Стар
14:25 Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Киносити
14:45 Союз (Алексин)
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Иллизиум (Новомосковск)
16:35 Азимут (Богородицк)
16:35 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:35 Синема 3D (Кимовск)
16:35 Юность (Узловая)
16:35 Кинотеатр Венёва
16:35 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:35 Родина (Ясногорск)
16:35 Новая Заря (Плавск)
16:55 Октябрь
17:25 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:25 Киреевский ГДК
17:25 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:25 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:25 ДК Белёва
17:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Победа (Новомосковск)
17:50 Азот (Новомосковск)
18:05 Алмаз Синема
18:35 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 Киносити
19:25 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:45 Октябрь
20:45 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:15 Союз (Алексин)
23:30 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:35 Синема Стар
01:45 Киносити
1 мая, понедельник
09:00 Октябрь
10:00 Азот (Новомосковск)
10:00 Алмаз Синема
10:05 Союз (Алексин)
10:05 Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Синема Стар
10:30 Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Химик (Ефремов)
11:35 Победа (Новомосковск)
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Синема Стар
14:25 Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Киносити
14:45 Союз (Алексин)
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Иллизиум (Новомосковск)
16:35 Азимут (Богородицк)
16:35 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:35 Синема 3D (Кимовск)
16:35 Юность (Узловая)
16:35 Кинотеатр Венёва
16:35 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:35 Родина (Ясногорск)
16:35 Новая Заря (Плавск)
16:55 Октябрь
17:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Победа (Новомосковск)
17:50 Азот (Новомосковск)
18:05 Алмаз Синема
18:35 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 Киносити
19:00 Киреевский ГДК
19:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:00 ДК Белёва
19:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:25 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:45 Октябрь
20:45 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:15 Союз (Алексин)
23:30 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:35 Синема Стар
01:45 Киносити
2 мая, вторник
09:00 Октябрь
10:00 Азот (Новомосковск)
10:00 Алмаз Синема
10:05 Союз (Алексин)
10:10 Синема Стар
10:30 Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Химик (Ефремов)
11:35 Победа (Новомосковск)
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Синема Стар
14:40 Киносити
14:45 Союз (Алексин)
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35 Азимут (Богородицк)
16:35 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:35 Синема 3D (Кимовск)
16:35 Юность (Узловая)
16:35 Кинотеатр Венёва
16:35 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:35 Родина (Ясногорск)
16:35 Новая Заря (Плавск)
16:55 Октябрь
17:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Победа (Новомосковск)
17:50 Азот (Новомосковск)
18:05 Алмаз Синема
18:50 Киносити
19:00 Киреевский ГДК
19:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:00 ДК Белёва
19:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:25 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:45 Октябрь
20:45 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:15 Союз (Алексин)
23:30 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, среда
09:00 Октябрь
10:00 Азот (Новомосковск)
10:00 Алмаз Синема
10:05 Союз (Алексин)
10:10 Синема Стар
10:30 Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 Химик (Ефремов)
11:35 Победа (Новомосковск)
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Синема Стар
14:40 Киносити
14:45 Союз (Алексин)
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35 Азимут (Богородицк)
16:35 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:35 Синема 3D (Кимовск)
16:35 Юность (Узловая)
16:35 Кинотеатр Венёва
16:35 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:35 Родина (Ясногорск)
16:35 Новая Заря (Плавск)
16:55 Октябрь
17:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Победа (Новомосковск)
17:50 Азот (Новомосковск)
18:05 Алмаз Синема
18:50 Киносити
19:00 Киреевский ГДК
19:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:00 ДК Белёва
19:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:25 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:45 Октябрь
20:45 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:15 Союз (Алексин)
23:30 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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