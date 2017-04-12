Кухня. Последняя битва

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 20.04.2017

Режиссер: Антон Федотов

Актеры: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков, Анфиса Черных, Кирилл Ковбас, Сергей Епишев, Михаил Тарабукин, Никита Тарасов, Михаил Башкатов

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 100 мин

Виктору Баринову по личной просьбе Президента России предстоит отправиться в Сочи на чемпионат мира среди профессиональных поваров и доказать, что он и его команда лучшие в мире! В тяжелой борьбе за звание победителя Шефу будет помогать «темная лошадка» — его родной сын Иван, о котором он неожиданно узнал накануне чемпионата.