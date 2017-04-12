Кухня. Последняя битва
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 20.04.2017
Режиссер:
Антон Федотов
Актеры:
Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков, Анфиса Черных, Кирилл Ковбас, Сергей Епишев, Михаил Тарабукин, Никита Тарасов, Михаил Башкатов
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
100 мин
Виктору Баринову по личной просьбе Президента России предстоит отправиться в Сочи на чемпионат мира среди профессиональных поваров и доказать, что он и его команда лучшие в мире! В тяжелой борьбе за звание победителя Шефу будет помогать «темная лошадка» — его родной сын Иван, о котором он неожиданно узнал накануне чемпионата.
Сегодня
Завтра
1 мая, понедельник
2 мая, вторник
3 мая, среда
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
16:35
|Азот (Новомосковск)
|
10:00
17:50
|Алмаз Синема
|
10:00
18:05
20:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
19:45
|ДК Белёва
|
17:25
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
14:25
16:30
18:35
|Киносити
|
10:30
14:40
18:50
21:10
23:30
01:45
|Кинотеатр Венёва
|
16:35
|Киреевский ГДК
|
17:25
|Новая Заря (Плавск)
|
16:35
|Октябрь
|
09:00
16:55
20:45
|Победа (Новомосковск)
|
11:35
17:40
|Родина (Ясногорск)
|
16:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:55
15:10
17:25
19:40
23:50
|Синема Стар
|
10:10
14:20
19:30
00:35
|Союз (Алексин)
|
10:05
14:45
21:15
|Химик (Ефремов)
|
11:35
19:25
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
17:25
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
17:25
|Юность (Узловая)
|
16:35
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
16:35
|Азот (Новомосковск)
|
10:00
17:50
|Алмаз Синема
|
10:00
18:05
20:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
19:45
|ДК Белёва
|
17:25
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
14:25
16:30
18:35
|Киносити
|
10:30
14:40
18:50
21:10
23:30
01:45
|Кинотеатр Венёва
|
16:35
|Киреевский ГДК
|
17:25
|Новая Заря (Плавск)
|
16:35
|Октябрь
|
09:00
16:55
20:45
|Победа (Новомосковск)
|
11:35
17:40
|Родина (Ясногорск)
|
16:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:55
15:10
17:25
19:40
23:50
|Синема Стар
|
10:10
14:20
19:30
00:35
|Союз (Алексин)
|
10:05
14:45
21:15
|Химик (Ефремов)
|
11:35
19:25
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
17:25
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
17:25
|Юность (Узловая)
|
16:35
1 мая, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
16:35
|Азот (Новомосковск)
|
10:00
17:50
|Алмаз Синема
|
10:00
18:05
20:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
19:45
|ДК Белёва
|
19:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
19:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
14:25
16:30
18:35
|Киносити
|
10:30
14:40
18:50
21:10
23:30
01:45
|Кинотеатр Венёва
|
16:35
|Киреевский ГДК
|
19:00
|Новая Заря (Плавск)
|
16:35
|Октябрь
|
09:00
16:55
20:45
|Победа (Новомосковск)
|
11:35
17:40
|Родина (Ясногорск)
|
16:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:55
15:10
17:25
19:40
23:50
|Синема Стар
|
10:10
14:20
19:30
00:35
|Союз (Алексин)
|
10:05
14:45
21:15
|Химик (Ефремов)
|
11:35
19:25
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
19:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
19:00
|Юность (Узловая)
|
16:35
2 мая, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
16:35
|Азот (Новомосковск)
|
10:00
17:50
|Алмаз Синема
|
10:00
18:05
20:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
19:45
|ДК Белёва
|
19:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
19:00
|Киносити
|
10:30
14:40
18:50
21:10
23:30
|Кинотеатр Венёва
|
16:35
|Киреевский ГДК
|
19:00
|Новая Заря (Плавск)
|
16:35
|Октябрь
|
09:00
16:55
20:45
|Победа (Новомосковск)
|
11:35
17:40
|Родина (Ясногорск)
|
16:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:55
15:10
17:25
19:40
23:50
|Синема Стар
|
10:10
14:20
19:30
|Союз (Алексин)
|
10:05
14:45
21:15
|Химик (Ефремов)
|
11:35
19:25
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
19:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
19:00
|Юность (Узловая)
|
16:35
3 мая, среда
|Азимут (Богородицк)
|
16:35
|Азот (Новомосковск)
|
10:00
17:50
|Алмаз Синема
|
10:00
18:05
20:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
19:45
|ДК Белёва
|
19:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
16:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
19:00
|Киносити
|
10:30
14:40
18:50
21:10
23:30
|Кинотеатр Венёва
|
16:35
|Киреевский ГДК
|
19:00
|Новая Заря (Плавск)
|
16:35
|Октябрь
|
09:00
16:55
20:45
|Победа (Новомосковск)
|
11:35
17:40
|Родина (Ясногорск)
|
16:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:55
15:10
17:25
19:40
23:50
|Синема Стар
|
10:10
14:20
19:30
|Союз (Алексин)
|
10:05
14:45
21:15
|Химик (Ефремов)
|
11:35
19:25
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
19:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
16:35
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
19:00
|Юность (Узловая)
|
16:35