«Колчак» — трио из Санкт-Петербурга. Группа существует с 2010 и играет атмосферную музыку на стыке хардкора и пост-метала. Инструментальные композиции располагают воображение слушателя к далекому полету над каменными пиками, верхушками вековых сосен и путешествию к самой непроглядной чаще северного, скованного зимой леса. Мистическая атмосфера, полная меланхолии и присущий группе сюрреализм позволяют слушателю самому придумать историю, саундтреком к которой и становится музыка.

Также выступит тульская группа «-1».

Вход 200 Р.