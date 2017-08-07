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Колчак

Колчак

«Колчак» — трио из Санкт-Петербурга. Группа существует с 2010 и играет атмосферную музыку на стыке хардкора и пост-метала. Инструментальные композиции располагают воображение слушателя к далекому полету над каменными пиками, верхушками вековых сосен и путешествию к самой непроглядной чаще северного, скованного зимой леса. Мистическая атмосфера, полная меланхолии и присущий группе сюрреализм позволяют слушателю самому придумать историю, саундтреком к которой и становится музыка.

Также выступит тульская группа «-1».

Вход 200 Р.

Где и когда?
Flugel
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
27 августа 2017, воскресенье
20:00
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