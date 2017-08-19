Оно приходит ночью
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 24.08.2017
Режиссер:
Трей Эдвард Шульц
Актеры:
Джоэл Эдгертон, Кристофер Эбботт, Кармен Эджого, Райли Кио, Келвин Харрисон, Дэвид Пендлтон, Чейз Джолиет, Мик О'Рурк
Жанр:
детектив, ужасы
Продолжительноcть:
91 мин
Мир пожирает неизвестная эпидемия, но герой сумел найти островок безопасности для жены и ребенка — мужчина вывез семью подальше в лес, где в одиноко стоящем домике надеется переждать безумие, которое обрушилось на цивилизацию. Глава семейства вводит жесткие порядки и строжайшую дисциплину, что вселяет страх в его домочадцев, однако защищает от смертельных опасностей внешнего мира. Однажды на пороге дома появляются безобидные, казалось бы, гости, и хрупкой безопасности семьи приходит конец.
Сегодня
|16:20
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|Алмаз Синема
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Завтра
|16:20
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|21:00
|Алмаз Синема
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|Киносити
26 августа, суббота
|16:20
|Алмаз Синема
|17:30
|Киносити
|21:00
|Алмаз Синема
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27 августа, воскресенье
|16:20
|Алмаз Синема
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|Киносити
|21:00
|Алмаз Синема
|22:05
|Киносити
28 августа, понедельник
|16:20
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|17:30
|Киносити
|21:00
|Алмаз Синема
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|Киносити
29 августа, вторник
|16:20
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|21:00
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|22:05
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30 августа, среда
|16:20
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|21:00
|Алмаз Синема
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Сегодня
|Алмаз Синема
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16:20
21:00
|Киносити
|
17:30
22:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
16:20
21:00
|Киносити
|
17:30
22:05
26 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
16:20
21:00
|Киносити
|
17:30
22:05
27 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
16:20
21:00
|Киносити
|
17:30
22:05
28 августа, понедельник
|Алмаз Синема
|
16:20
21:00
|Киносити
|
17:30
22:05
29 августа, вторник
|Алмаз Синема
|
16:20
21:00
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17:30
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30 августа, среда
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16:20
21:00
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17:30
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