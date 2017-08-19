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Оно приходит ночью

Оно приходит ночью

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 24.08.2017
 
Режиссер:
Трей Эдвард Шульц
  
Актеры:
Джоэл Эдгертон, Кристофер Эбботт, Кармен Эджого, Райли Кио, Келвин Харрисон, Дэвид Пендлтон, Чейз Джолиет, Мик О'Рурк
  
Жанр:
детектив, ужасы
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

 

Мир пожирает неизвестная эпидемия, но герой сумел найти островок безопасности для жены и ребенка — мужчина вывез семью подальше в лес, где в одиноко стоящем домике надеется переждать безумие, которое обрушилось на цивилизацию. Глава семейства вводит жесткие порядки и строжайшую дисциплину, что вселяет страх в его домочадцев, однако защищает от смертельных опасностей внешнего мира. Однажды на пороге дома появляются безобидные, казалось бы, гости, и хрупкой безопасности семьи приходит конец.

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