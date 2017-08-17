26 августа, в последние выходные лета, состоится экстремальное эндуро на мотоциклах — третий этап Кубка «XEnduro.Ru 2017»!

Участникам предстоит преодолеть сложную трассу, расположенную в огромном живописном карьере. Отвесные подъемы, сложные затяжные спуски, лес, грязь — все это станет настоящим испытанием для тех, кто не боится трудностей!

Буйные есть?

9.30 — 11.30 Регистрация.

12.30 — Расстановка на старте.

13.00 — Открытие соревнований.

13.15 — Старт класса «Extreme» (2 ч.)

14.15 — Старт класса «Adventure» (1 ч.)

16.00 — Награждение

16.30 — Закрытие соревнований.

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