XEnduro.Ru 2017
26 августа, в последние выходные лета, состоится экстремальное эндуро на мотоциклах — третий этап Кубка «XEnduro.Ru 2017»!
Участникам предстоит преодолеть сложную трассу, расположенную в огромном живописном карьере. Отвесные подъемы, сложные затяжные спуски, лес, грязь — все это станет настоящим испытанием для тех, кто не боится трудностей!
Буйные есть?
9.30 — 11.30 Регистрация.
12.30 — Расстановка на старте.
13.00 — Открытие соревнований.
13.15 — Старт класса «Extreme» (2 ч.)
14.15 — Старт класса «Adventure» (1 ч.)
16.00 — Награждение
16.30 — Закрытие соревнований.
Где и когда?
Кондуки, Тульская обл., Узловский р-он, дер. Кондуки
26 августа 2017, суббота
09:30