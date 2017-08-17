афиша
афиша
Регистрация
XEnduro.Ru 2017

XEnduro.Ru 2017

26 августа, в последние выходные лета, состоится экстремальное эндуро на мотоциклах — третий этап Кубка «XEnduro.Ru 2017»!

Участникам предстоит преодолеть сложную трассу, расположенную в огромном живописном карьере. Отвесные подъемы, сложные затяжные спуски, лес, грязь — все это станет настоящим испытанием для тех, кто не боится трудностей!

Буйные есть?

9.30 — 11.30 Регистрация.

12.30 — Расстановка на старте.

13.00 — Открытие соревнований.

13.15 — Старт класса «Extreme» (2 ч.)

14.15 — Старт класса «Adventure» (1 ч.)

16.00 — Награждение

16.30 — Закрытие соревнований.

Подробнее.

Где и когда?
деревня Кондуки
Кондуки, Тульская обл., Узловский р-он, дер. Кондуки
26 августа 2017, суббота
09:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.