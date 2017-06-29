К 45-летию творческой деятельности народного артиста России, заслуженного артиста Украины, лауреата государственных премий Владимира Конкина.

«Муж, жена и сыщик» — это в первую очередь история о силах притяжения и отталкивания между людьми. Народный артист России Владимир Алексеевич Конкин — постановщик спектакля и исполнитель главной роли — предстает нам в качестве опытного сыщика, виртуозного психолога и проводника созидательных начал. Блестящий актерский коллектив, состоящий из народного артиста России Алексея Шейнина, Елены Переслени, Юрия Анпилогова и Эдуарда Митина, завораживает яркой игрой и открытостью своих героев, приглашая стать не просто свидетелем, а, пожалуй, одним из главных героев происходящего. Сцена заманивает зрителя и овладевает залом, во многом благодаря тонкой музыкальной иллюстрации композитора Сергея Корнилова.

«Муж, жена и сыщик» — спектакль о глубине любви, о блужданиях и поисках, история о том, как бесследно порой могут лететь годы и сколь бесценной может стать секунда прозрения.

Сопровождаемый изящным юмором, закручивающийся по спирали сюжет вращается не от центра, а, наоборот, к центру — и в момент истины простреливает сердце зрителя. Здесь ты не просто ощущаешь себя частью действия, здесь действие начинает развиваться внутри тебя. Спектакль дарит чувство очищения и глубокого вдоха.

Мы приглашаем посмотреть эту увлекательную, печальную, смешную, трогательную до слез историю любви. Казалось, сюжет прост и всем известен. Возможно, кому-то напомнит историю Галатеи и Пигмалиона. Кому-то, проникнет в глубину сердца и напомнит его личную историю.

Респектабельный человек, лорд, успешный финансист, умница, влюбляется в простую девушку «из народа», женится, воспитывает в «своем вкусе», делая из нее настоящую леди… Они понимают друг друга, но в какой-то момент идиллия лопается как мыльный пузырь. Возникает подозрение в измене… Кто виноват, он или она? Ревнивый муж с помощью нанятого частного детектива, решает следить за каждым шагом своей, когда-то обожаемой жены. По его мнению, именно она виновна в разрушении их семьи. Встревоженный муж вызывает к себе в контору частного детектива. Расследование начинается…

В роли детектива народный артист России Владимир Конкин, он-то и поможет, очень мудро, точно, эксцентрично, разобраться в этой запутанной истории любви.