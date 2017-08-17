Жителей Тульской области приглашают на «Ночь кино»

В Туле 26 и 27 августа пройдёт «Ночь кино». Каждый желающий сможет просмотреть известные киноленты и анимационные фильмы под открытом небом и в зале ретрокинотеатра «Майский».

Откроет программу праздника фестиваль уличного кино, а гости праздника смогут принять участие в конкурсах и викторинах, выиграть памятные призы и сувениры. На мероприятии состоится живое выступление творческого коллектива «Бригантина», участники которого исполнят песни из любимых отечественных фильмов.

На площадке будет работать кинокараоке и фотозона с любимыми персонажами советских фильмов. В конце вечера состоится огненное шоу. Туляков и гостей города ждут в ретрокинотеатре «Майский» по адресу: ул. 9 Мая, д. 1а. Начало в 17.00.

А 27 августа на открытых и закрытых площадках области состоятся кинопоказы для взрослых и детей. В Туле акция пройдет в Культурно-досуговом объединении (п. Ленинский, ул. Гагарина, 9), в Музейном дворике (пр-т Ленина, 25-27) и в Тульском кремле. Кроме того, кинопоказы состоятся в районах Тульской области. Вход свободный. Начало показов в 20.00.