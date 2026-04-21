В Туле агрессивные алабаи на самовыгуле терроризируют коттеджный поселок

На днях житель получил рваную рану руки, спасая от них своего домашнего пса.

В редакцию Myslo обратился житель коттеджного поселка Уваровка — Сергей. Мужчина рассказал, что поселок буквально терроризируют два огромных алабая.

По словам мужчины, инцидент произошел 20 апреля во дворе его частного дома. Мужчина ожидал доставку стройматериалов, когда на территорию участка через открытые ворота вбежали две собаки породы алабай, принадлежащие одному из соседей:

— Мой пес, как и подобает, находился на привязи. Алабаи, едва оказавшись у меня во дворе, накинулись на собаку. Я бросился спасать питомца и с большим трудом разнял собак. Получил рваные раны кисти — меня экстренно довезли в травмпункт и наложили швы. По предварительным оценкам, срок восстановления займет не менее месяца.

По словам Сергея, владелец алабаев отрицает агрессивность своих животных, но видеозапись инцидента красноречивее:

«На вопрос, привиты ли собаки от бешенства, фотографию ветеринарного паспорта с отметками о прохождении вакцинации алабаев хозяин предоставить не смог. Мер по исключению этого самовыгула агрессивных животных хозяин не предпринимает. В чате нашего коттеджного посёлка жители неоднократно обсуждали подробности и последствия самовыгулов этих алабаев. И каждый раз владелец уверял соседей, что такое больше не повторится. Факты доказывают: его словам доверять нельзя», — говорит Сергей. 

Также мужчина заявил, что уже написал заявление в полицию:

«На моём месте можете оказаться любой житель Уваровки, дети или другие животные. Мне удалось отбить собаку, пусть и ценой травм. Но следующая атака может произойти, когда рядом будет ребёнок или пожилой человек. Из-за постоянных побегов этих алабаев многие родители уже не выпускают детей гулять без сопровождения. Это не паранойя — это вынужденная мера безопасности. Заявление в полицию уже подано. Я категорически не хочу, чтобы дело замяли».

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в отделе полиции «Ленинский» по данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

