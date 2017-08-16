Тюльпанная лихорадка

Страна: Великобритания, США, 2017

Премьера: в РФ 24.08.2017

Режиссер: Джастин Чадвик

Актеры: Алисия Викандер, Джуди Денч, Кара Делевинь, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Дэйн ДеХаан, Холлидей Грейнджер, Джек О’Коннелл, Дэвид Хэрвуд, Кевин МакКидд

Жанр: мелодрама, исторический

Продолжительноcть: 107 мин

Бюджет: $25 000 000

Романтическая история любви на фоне тюльпанной лихорадки XVII века. Луковицы цветов становятся причиной баснословного богатства или разорения и нищеты. На фоне тюльпанного безумия богатый торговец Корнелис женится на красавице Софии. В честь бракосочетания Корнелис заказывает их семейный портрет. Но постепенно работа над картиной перерастает для художника и Софии в нечто большее.