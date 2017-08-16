Тюльпанная лихорадка
Страна:
Великобритания, США, 2017
Премьера:
в РФ 24.08.2017
Режиссер:
Джастин Чадвик
Актеры:
Алисия Викандер, Джуди Денч, Кара Делевинь, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Дэйн ДеХаан, Холлидей Грейнджер, Джек О’Коннелл, Дэвид Хэрвуд, Кевин МакКидд
Жанр:
мелодрама, исторический
Продолжительноcть:
107 мин
Бюджет:
$25 000 000
Романтическая история любви на фоне тюльпанной лихорадки XVII века. Луковицы цветов становятся причиной баснословного богатства или разорения и нищеты. На фоне тюльпанного безумия богатый торговец Корнелис женится на красавице Софии. В честь бракосочетания Корнелис заказывает их семейный портрет. Но постепенно работа над картиной перерастает для художника и Софии в нечто большее.
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