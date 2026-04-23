Подход Тульской области к демографическим вопросам признали «золотым стандартом»

Организовали форум аминистрация Президента РФ, Институт демографической политики имени Д.И. Менделеева при участии Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Министерства труда и социальной защиты России.

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства РФ, заместитель председателя совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Татьяна Голикова, а также полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, член совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Игорь Щеголев.

По итогам 2025 года в ряде регионов страны, включая Тульскую область, наблюдаются позитивные тенденции по увеличению суммарного коэффициента рождаемости. Этот ключевой демографический показатель отражает общие тенденции рождаемости. Об этом сказала Татьяна Голикова на пленарном заседании «Демографический перелом в России: пути достижения».

Системная работа Тульской области по поддержке семей и стимулированию рождаемости приносит свои плоды. Игорь Щеголев подчеркнул личную включенность губернатора Дмитрия Миляева в процесс разработки мер поддержки.

Ректор НИУ «Высшая школа экономики» Никита Анисимов затронул вопросы формирования ценностных ориентиров, семьецентричности и мер поддержки семей. Он также рассказал о соглашении, подписанном с Дмитрием Миляевым на ПМЭФ-2025. Документ направлен на укрепление института семьи и создание условий для равного доступа к качественному образованию для абитуриентов из многодетных семей.

В рамках соглашения, абитуриентам из многодетных семей правительство Тульской области оплачивает 50% стоимости обучения в НИУ ВШЭ, а вторую половину финансирует университет.

Проект уже запущен, и девять студентов-первокурсников уже учатся в вузе на таких условиях.

В своем выступлении Дмитрий Миляев обозначил ключевые направления взаимодействия власти и бизнеса в части поддержки семей с детьми и росту рождаемости в Тульской области. Он подчеркнул, что главная стратегия развития региона — сделать Тульскую область территорией семейного счастья.

«Наша приоритетная задача – создание условий для жизни, работы, рождения и воспитания детей. Семья и традиционные ценности должны стать первостепенными в сознании общества. Эту идею мы вложили в символику проекта в виде солнца, дома и заботы, объединенных в сердце – это отражение той среды, которую мы создаем совместными усилиями власти, бизнеса и общества», — отметил глава региона.

Для достижения поставленной цели в регионе ведется комплексная работа. Так, в детских садах проводятся семейные конкурсы, а в школах внедрён курс «Основы семейной жизни». На базе Семейного МФЦ работают проекты «Школа семейной грамотности», «Здоровая семья», «Семейная гостиная». Региональный клуб «Молодая семья» помогает укреплять отношения и учиться разрешать семейные споры. С парами, решившими расторгнуть брак, занимаются семейные психологи. Эта позволило сократить за прошлый год количество разводов на 22%.

Особое внимание уделяется поддержке беременных женщин. Благодаря индивидуальной работе психологов в медицинских учреждениях в 2025 году удалось сохранить жизнь 300 малышам. Для беременных жён участников СВО и многодетных мам в поликлиниках организован «зелёный коридор», позволяющий избежать ожидания приёмов и очередей на процедуры. Служба «Медицинский помощник» помогает записывать детей первого года жизни на обязательные осмотры и обследования. Сервис «Социальный помощник» сопровождает женщин в период беременности и после рождения ребёнка, оказывает психологическую поддержку и консультирует по социальным выплатам. Многодетные семьи участников СВО и одинокие родители с детьми до трёх лет могут воспользоваться услугами социальной няни. При Тульском государственном университете работает детский сад для студенческих семей. А в педагогическом университете имени Л.Н. Толстого в марте этого года открылась комната для присмотра и ухода за детьми.

В Тульской области проводится множество мероприятий с участием молодых, многодетных и многопоколенных семей. Например, в прошлом году в межрегиональном форуме «Семья – это модно» участвовали все субъекты Центрального федерального округа — представители власти, вузов, молодёжных и общественных организаций. Во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное» приняли участие более 5 тысяч семейных команд из региона. По числу участников Тульская область вошла в тройку лидеров ЦФО. Впервые в прошлом году прошёл фестиваль детей-блогеров «Звёзды рядом» для школьников среднего возраста. Уже два года подряд проводится региональный Демографический форум с участием работодателей, общественных организаций и семей, где вырабатываются новые подходы и меры поддержки. Семьи активно вовлекаются и в спортивную жизнь региона. Фестиваль «Здоровая семья – сильная Россия» проекта «Многодетная Россия» в прошлом году собрал около 5 тысяч человек на массовый семейный забег. Семейные команды участвуют в «Лыжне России», турнирах «Мама, папа, я – хоккейная семья», соревнованиях по скандинавской ходьбе и гребле. Все спортивные федерации включили семейные соревнования в свои календарные планы.

Учреждены почётные знаки «Материнская слава» и «Отцовская слава». К этим наградам предусмотрена единовременная выплата в размере свыше 100 тысяч рублей.

«Территорию семейного счастья мы строим все вместе. И в этой работе нет деления на важные и неважные направления», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

В регионе действует 57 мер поддержки семей. Введена выплата в 1 миллион рублей для до 25 лет женщин, родивших второго ребёнка или третьего до 28 лет. В этом году выплату смогут получить более 700 семей, включая студенческие. Эти средства можно направить на образование, улучшение жилищных условий или санаторно-курортное лечение детей. Студентки, вставшие на учёт по беременности с 2025 года, получают единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Обеспечена возможность бесплатного обучения на очной форме в вузах Тульской области для студентов, ставших многодетными родителями. Вводится региональный студенческий капитал с прогрессивной шкалой в зависимости от очерёдности рождения. Планируется запуск новой льготной региональной программы ипотечного кредитования для молодых учёных. Условием для дополнительного снижения ставки станут рождение детей в период действия договора, возраст родителей до 28 лет и статус многодетной семьи.

По словам губернатора, существенную поддержку семьям оказывает правительство РФ. В Тульской области реализуется семь из 11 мер «демографического меню», которые очень востребованы у жителей. Многодетные семьи получают выплату в 1 миллион рублей на погашение ипотеки (450 тысяч из федерального бюджета и 550 — из регионального). Организован прокат необходимых вещей для новорождённых.

Совместно с Агентством стратегических инициатив реализуется План по поддержке семьи и рождаемости, включающий более 200 мероприятий.

В 2024 году в Тульской области утверждён Региональный демографический стандарт. Он содержит набор мер поддержки работников, имеющих семьи. К стандарту уже присоединились более 2500 предприятий региона. В эту работу активно включается бизнес. Одна из тульских компаний запустила собственную корпоративную программу, направленную на поддержку семей сотрудников и стимулирование рождаемости. Она предусматривает выплаты: 500 тысяч рублей при рождении первого ребёнка, 750 тысяч — второго и 1 миллион — третьего и последующих детей. Выплата производится независимо от того, кто из родителей работает в компании. К этой инициативе присоединились уже более 40 крупных предприятий и организаций разного профиля. Дмитрий Миляев отметил, что участие крупных компаний, в том числе ГК «Арнест» и ГК «Агроэко», способствует распространению корпоративной практики поддержки семей не только в Тульской области, но и за её пределами.

По инициативе Дмитрия Миляева учреждена региональная награда — медаль «За вклад в будущие поколения». Эту награду будут получать руководители и собственники предприятий, которые ввели корпоративные выплаты при рождении детей. Первые медали вручат на третьем Тульском демографическом форуме, который состоится 14 августа. Губернатор пригласил гостей и участников конференции посетить это мероприятие.

В регионе внедряется новая практика — участие застройщиков в семейной политике. Для женщин, родивших второго ребёнка до 25 лет или третьего и последующих детей до 28 лет, предусмотрены скидки на покупку жилья в новостройках в размере 7% от стоимости квартиры. Минимальный размер скидки составит: 350 тысяч рублей — на однокомнатную квартиру, 450 тысяч — на двухкомнатную, 500 тысяч — на трёхкомнатную. Максимальный размер скидки достигает 1,5 миллиона рублей. Для других категорий женщин, родивших детей, с 2026 года при покупке жилья также будет предоставляться единовременная скидка в 300 тысяч рублей.

«У нас очень непростая демографическая ситуация, что обусловлено снижением количества женщин детородного возраста. Каждый третий житель региона – представитель старшего поколения. Но мы поставили себе цель – снизить возраст первых рождений, стимулировать молодежь не откладывать рождение детей, сделать покупку жилья более реалистичной», — подчеркнул глава региона.

Анализ показывает, что по итогам 2025 года в регионе отмечен уверенный рост рождений у женщин 20–24 лет, в том числе первых детей. По итогам первых трёх месяцев этого года тенденция сохраняется.

Дмитрий Миляев рассказал, что 26 июня 2026 года в Тульской области станет значительно больше счастливых семей.

«У наших молодоженов есть вера в магию чисел. Увидев интерес пар, которые решили заключить брак в эту дату, мы приняли решение проводить регистрацию круглосуточно. На сегодня подано почти 300 заявлений. Открыты новые локации для выездных регистраций. Всех желающих заключить брак в красивую дату – 26.06.2026 – приглашаю в Тульскую область!» — сказал губернатор.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб высоко оценил комплексный подход Тульской области к демографическим вопросам, назвав его «золотым стандартом», который объединяет усилия власти, общества, бизнеса и вузов.

Он предложил провести в регионе выездное заседание Общественной палаты РФ.

«За рождением девятого ребенка поедем с женой в Тульскую область! Там есть все меры поддержки для многодетных семей!» — отметил Владислав Гриб.