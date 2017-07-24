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Время первых

Время первых

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 06.04.2017
 
Режиссер:
Дмитрий Киселев
  
Актеры:
Константин Хабенский, Евгений Миронов, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Александра Урсуляк, Елена Панова, Артем Быстров, Марта Тимофеева, Александр Цема, Нелли Неведина
  
Жанр:
драма, семейный
  
Продолжительноcть:
140 мин
  
Сбор в России:
$9 715 870
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,48
          
 

18 марта 1965 года. За 77 дней до выхода американцев в открытый космос СССР вновь выигрывает технологическую гонку: Алексей Леонов первым приветствует землян из космического пространства и, если верить хронике, благополучно возвращается в корабль. Но эти 5 метров до шлюза становятся самой мучительной прогулкой в его жизни, а экстренная посадка в ручном режиме — примером невероятной воли к жизни самого Леонова и его напарника Павла Беляева.

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