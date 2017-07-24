Время первых
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 06.04.2017
Режиссер:
Дмитрий Киселев
Актеры:
Константин Хабенский, Евгений Миронов, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Александра Урсуляк, Елена Панова, Артем Быстров, Марта Тимофеева, Александр Цема, Нелли Неведина
Жанр:
драма, семейный
Продолжительноcть:
140 мин
Сбор в России:
$9 715 870
Рейтинг Кинопоиска:
7,48
18 марта 1965 года. За 77 дней до выхода американцев в открытый космос СССР вновь выигрывает технологическую гонку: Алексей Леонов первым приветствует землян из космического пространства и, если верить хронике, благополучно возвращается в корабль. Но эти 5 метров до шлюза становятся самой мучительной прогулкой в его жизни, а экстренная посадка в ручном режиме — примером невероятной воли к жизни самого Леонова и его напарника Павла Беляева.
Сегодня
|20:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|23:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|23:40
|Киреевский ГДК
Сегодня
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
20:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
23:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
23:40
|Киреевский ГДК
|
23:40