Ночь кино в Филармонии

Музыка и кино — родственные виды искусств. Кино, конечно, значительно моложе, но с самого своего рождения оно не моглобойтись без музыки. Она делала кадр объемнее, развитие действия — динамичнее. И часто говорила о чувствах и переживаниях героев больше, чем они могли это сделать сами.

Когда-то, в эпоху немого кино, фильмы шли в сопровождении оркестра или тапера. Кинематограф взрослел, развивался, но музыка осталась важной его частью.

Для кино в разные годы и в разных странах писали музыку и песни талантливейшие композиторы. Они создавали настоящие шедевры, которые навсегда останутся в истории мировой культуры и в памяти людей, даже если фильмы, в которых звучала эта музыка, устареют и забудутся.

26 августа они встретятся: кино и музыка, кадр и звук. Для того, чтобы мы вспомнили старые, с детства любимые фильмы — вновь услышали незабываемые мелодии.

20.00 Фотозона, буфет, мороженое.

20.30 «Синемафония». Ансамбль скрипачей, вокальный ансамбль «Donne del canto», Евгений Незнамов, Анна Симоновская, квартет солистов камерного ансамбля «Bella musica», фортепианный дуэт — лауреат международного конкурса Галина Волкова и заслуженный артист Р. Ф. Яков Соловьев, Наталья Львова (скрипка) и Алексей Симоновский (гитара). Показ короткометражного немого фильма «Электрический отель» в сопровождении Николая Светличного (фортепиано)

21.20 Анимация, буфет, мороженое.

21.50 «Легендарная киномузыка». Лауреат международных конкурсов инструментальный ансамбль «Легенда». Солисты: Михаил Гришин, Анна Симоновская, Вера Лобан.

Цена билета 300 Р.