«Навстречу жизни»: как тульский предприниматель стал артистом

Новый трек Адамина — это честный разговор о том, куда мы идём и с кем. А для самого артиста это начало нового этапа в жизни.

Ваграм Хачатрян в Туле известен как человек, который «решает вопросы с окнами». А вечерами он — Адамин. И работает со звуком, эмоциями и текстом. У него нет громкого бэкграунда и красивой легенды «с детства на сцене». Зато есть то, что всегда ценится дорого, — настоящая, неотредактированная жизнь.

— 16 апреля вышла ваша новая песня «Навстречу жизни». Вы анонсировали ее как «мысли о пути, который проходит каждый из нас, и о людях, которые рядом на этом пути». А расскажите про свой путь?

— Сначала о песне. Она прошла модерацию на всех площадках и радио. Запустили сниппеты (короткие фрагменты с ключевым моментом из трека, позволяющие быстро познакомиться с творчеством артиста. — Прим. авт.).

«Навстречу жизни» — про путь, который проходит каждый из нас. Про моменты, когда мы идем вперед, ищем себя и не всегда замечаем самое важное. Я писал эту песню с мыслью о людях, которые рядом и любят нас, даже когда мы сами в себе сомневаемся. Иногда именно это и есть самое главное.

А про путь… Я военный в запасе, закончил Тульский инженерный артиллерийский институт (ранее — Тульское высшее артиллерийское инженерное училище. — Прим. авт.). Выбор был определен: я из семьи военных, мой отец служил в 106-й дивизии ВДВ, 51-й полк.

Пою я с детства. Одновременно пошел в первый класс и в музыкальную школу на класс фортепиано. Признаюсь честно, не любил ни сольфеджио, ни фортепиано — любил петь в хоре.

А первую песню сочинил к выпускному вечеру. Вернее, сделал новую аранжировку известной песни и наложил на музыку свои слова.

В училище с друзьями собрали ВИА — вокально-инструментальный ансамбль. Объездили с концертами много городов.

Из того времени запомнился мне страшный и веселый одновременно случай. На первом курсе мне доверили спеть песню «День Победы». Стою за кулисами, морально готовлюсь, а друг подколол, мол, только не спой вместо «приближали» — «отмечали». Только представьте, в первом ряду генералы, сам Калашников приехал… Я столько звезд на погонах никогда не видел больше сразу! И как назло, спел «отмечали»! Не смогу передать выражение лица начальника училища. Там читалось: «Отчислить!» Мой командир сказал, что до конца обучения я не выйду из училища. Но через пару месяцев меня позвали выступать на очередной концерт. Так что обошлось.

В 2000 году в Москве на Всероссийском конкурсе молодых талантов я стал лауреатом.

«Навстречу жизни» — песня о вере, благодарности и движении вперед с ощущением, что ты не один. Слушайте на всех площадках.

— А как получилось, что курсант стал музыкантом, певцом?

— После училища я работал в военном представительстве — в приемке, как говорят на оборонных предприятиях. На «Штампе». А вечером пел в ресторанах — «Купец Платонов», «Аида», ночной клуб «Анастасия».

В 2005 году записал первый альбом, некоторые песни из него крутили на радио «Шансон».

Признаюсь, чтобы пробиться самому в то время, нужны были связи и хорошие деньги. Мне даже об это напрямую говорили, когда я участвовал в разных конкурсах исполнителей.

В какой-то момент я понял: ресторанный период — всё. К этому моменту ушел в запас, стал предпринимателем, у меня строительная фирма по обслуживанию и ремонту окон. Вместе с отцом начали семейный бизнес.

А музыка стала хобби.

— Иногда хобби становится профессией…

— Да. И я делаю ставку на это. Такое решение родилось 19 августа 2025 года. Я начал новый путь — начал писать альбом «Путь».

Почему вдруг? Ведь до этого я тоже и пел, и в конкурсах участвовал, и сочинял… Но должны были звезды сойтись.

Я встретил человека, который поверил в меня. Музу зовут Екатерина. Искорка, она зажгла во мне творческое пламя.

Мои песни рождаются из наблюдения за людьми. Могу сидеть в каком-нибудь месте, смотреть и слушать, о чем говорят за соседним столиком или рядом на лавочке. Я чувствую их энергетику, вижу, как они друг на друга смотрят — где-то ненависть, где-то счастье…

— И чего больше вокруг? Доверия и близости или ненависти и зависти?

— К сожалению, в последнее время вижу больше отрицательных эмоций и чувств. Возможно, так на людей влияет весна и авитаминоз, а может, ретроградный Меркурий (смеется).

— О чем ваши песни, если сказать в двух словах?

— У меня простые тексты и простая музыка. И в простоте — красота. Я не хочу, чтобы люди искали скрытые смыслы и рвали себе душу, слушая мои песни.

А еще для себя решил — про разлуку и расставание буду писать меньше, больше про встречи, радость, добро и любовь.

Я делаю акцент на добрых советских песнях в новой обработке. В этих песнях есть глубина и душа.

— Кто для вас из исполнителей пример для подражания — не в плане музыки, текстов и исполнения, а подхода к творчеству и реализации?

— Точно не Стас Михайлов (смеется). Образ надоел еще с ресторанных времен.

Для меня важно, что человек добился известности своим талантом и трудолюбием. Из российских с большим уважением отношусь к «Парку Горького». Шикарные голоса, отличные тексты и потрясающие композиции.

Из современных нравится творчество Мота (Матвей Мельников, рэпер, его хиты «Мама, я в Дубае», «Кислород», «На дне». — Прим. авт.).

Ну а зарубежных перечислять не буду — их много.

— Вы на своей странице в ВК написали про себя: «Открытый и добрый человек, с чувством юмора, справедливости и верой в людей». Расскажите о людях, которые верят в вас.

— Родители, моя сестра и друзья. А самый главный критик — моя 11-летняя племянница. Ее коронная фраза — «Надо побольше души». Наверняка дает слушать и своим подружкам, но не говорит мне об этом.

— Над чем сейчас работаете?

— Над полноценным альбомом, в него войдут 10-12 песен. В принципе это стандартная концертная программа. Правда, названия у альбома еще нет, даже рабочего.

Уже есть новогодняя песня, готовы еще пять. До конца года, когда планирую представить альбом, напишу еще шесть.

Есть уже идея для новой песни. Планирую ее записать с детским хором Ольги Чистяковой. Это наше будущее, наши звездочки. И очень хочу выступить с ними на одной площадке. Может быть, в День города.

— Сейчас много дискуссий об использовании нейросетей для создания музыки и текстов. Вы используете? Если да, то как? Если нет, то почему?

— Я против ИИ в творчестве. Да, это виток развития нашего мира, облегчения жизни, вернее, мозгов.

Когда кто-то пишет музыку с использованием ИИ, он забывает о главном: все написанное не его, а принадлежит ИИ! Можно показать такие треки друзьям, похвастаться, но если выставить их на площадках или в мессенджерах, могут быть проблемы.

А еще, и это мое глубокое убеждение, искусственный интеллект не может передать всей гаммы чувств и эмоций, которые испытывает человек. Может быть, красиво, но бездушно.

Нейронка много чего уже умеет, можно пробовать на ней подбирать аранжировку для трека. Но все равно исполнять ее нужно в студии, на настоящих инструментах, человеческими голосами.

— Как долго вы пишете песни?

— В принципе у меня есть черновики песен для альбома. Мой самый жесткий критик — аранжировщик Виталий Чуйков. Пока он одобрил большинство набросков, но два — под вопросом.

В месяц выходит одна песня. И ее раскрутка — в соцсетях и на площадках. Стараемся работать регулярно.

Я работаю с замечательной командой, без которой, наверное, ничего бы не смог сделать: аранжировщик Виталий Чулков, замечательный рилс-мейкер Татьяна Паутова и команда продвижения Эльвиры Гагариной.

— Вы сказали, что раньше артисту нужны были связи и большие деньги. А сейчас?

— Я знал, что это тяжелый путь, но не думал, что настолько. Я не знал многого из того, что нужно сейчас для продвижения своего творчества. Не знал, как правильно одеваться для съемки клипов. И сопротивлялся команде, говорил: «Я же буду в этом как клоун!» Но потом смирился — они же профессионалы.

А самым сложным оказалось сниматься в обычной обстановке, когда мимо идут прохожие. Это совсем другое, чем выступать на сцене. И тут мне очень помогает Татьяна Паутова. Она и образ придумывает, и одежду подбирает, и психологически поддерживает.

Блиц

— Слава и известность или достаточно быть услышанным?

— Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Конечно, я хочу известности, и глупо это отрицать. Но известности, достигнутой своим трудом. Тогда вокруг будут люди, которые ценят меня и мое творчество.

— Кто кого кормит: музыка вас или вы музыку?

— Пока я ее. Надеюсь, потом будет наоборот.

— За что благодарны прямо сейчас?

— Моей семье и своей команде.

— Что важнее — талант или продюсер?

— И то и другое. Но талант и работоспособность все-таки важнее.

— Где вас можно услышать вживую?

— С ресторанами закончено. Я хочу сделать первый сольный концерт в Туле и выступить с детским хором и своей песней «Дети Земли» в День города Тулы.