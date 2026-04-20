Козероги рванут вверх по карьерной лестнице, а Близнецов ждёт информационная буря

Овен (21.03−20.04): Энергия бьёт ключом, но постарайтесь направлять её в одно русло. Начало недели подарит идеи для стартапов или смены имиджа. Следите за давлением и не забывайте про режим сна. Авантюры принесут успех, если вы просчитаете риски.

Про деньги. Возможны неожиданные мелкие доходы или возврат старого долга. Во второй половине недели удачны переговоры о зарплате, но избегайте импульсивных покупок в интернете.

Про любовь и интим. Одинокие Овны рискуют влюбиться в «недоступного» человека — это заманчиво, но сложно. В паре страсть накалится в среду. Интимная жизнь будет яркой, если не ревновать без повода.

Благоприятные дни: 22, 25; неблагоприятные: 21, 24.





Телец (21.04−21.05): Упорство и неторопливость приведут к цели. Середина недели хороша для завершения затянувшихся дел. Обратите внимание на шею и горло — берегитесь сквозняков. Не отказывайтесь от помощи коллег, даже если кажется, что вы справитесь сами.

Про деньги. Стабильный период: зарплата, подработка или возврат инвестиций. Не ввязывайтесь в сомнительные финансовые схемы, которые предлагают «друзья». В пятницу — удачный день для крупной покупки.

Про любовь и интим. Для семейных Тельцов — время уютных ужинов и просмотра кино. Одиноким стоит присмотреться к старым знакомым. В субботу возможен очень нежный и расслабляющий секс.

Благоприятные дни: 21, 26; неблагоприятные: 23, 24.

Близнецы (22.05−21.06): Информационный шум будет мешать сосредоточиться. Вам нужно чётко разделить рабочее и личное. Возможны мелкие поломки техники и путаница в документах. Много гуляйте, чтобы разгрузить мозг. Ваша гибкость поможет избежать конфликтов.

Про деньги. Деньги будут приходить мелкими суммами и быстро уходить на развлечения. Хороший период для фриланса или интеллектуального труда. Избегайте спонтанных подписок и онлайн-курсов.

Про любовь и интим. Флирт на работе опасен — может привести к неловкости. Одиноким лучше искать знакомства через хобби. В паре — нехватка внимания, устройте свидание в четверг. Интим возможен «на бегу», без особых эмоций.

Благоприятные дни: 20, 25; неблагоприятные: 22, 26.

Рак (22.06−22.07): Эмоциональные качели: от эйфории до грусти. Посвятите неделю дому и семье. Уделите внимание ЖКТ — легкая еда и травяной чай пойдут на пользу. Не впускайте в свой круг новых людей, доверяйте только проверенным.

Про деньги. Придётся тратиться на бытовые мелочи и подарки родным. Возможна небольшая финансовая помощь от родителей. Не берите кредиты и не давайте в долг до пятницы.

Про любовь и интим. Одинокие Раки встретят человека, который напомнит о прошлом — не торопитесь. В паре важны объятия и разговоры по душам. Секс в выходные будет очень чувственным и долгим.



Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 25, 26.

Лев (23.07−23.08): Ваша неделя триумфа и признания. Смело берите на себя инициативу в проектах. Но берегите сердце: не пейте много кофе и не нервничайте. Среда принесёт приятную неожиданность. Не будьте высокомерны с теми, кто медленнее — они потом пригодятся.

Про деньги. Отличный период для презентаций и повышения. Возможна премия или выгодный заказ. Во второй половине недели — крупные, но оправданные траты на имидж.

Про любовь и интим. Вокруг Льва будет много поклонников. Одинокий Лев может закрутить красивый роман с иностранцем или начальником. В паре — страсть на грани ссоры, но примирение будет бурным. Интим обещает быть горячим.



Благоприятные дни: 21, 24; неблагоприятные: 20, 26.

Дева (24.08−23.09): Пора навести порядок в мыслях и делах. Идеально для уборки, сортировки файлов и планирования. Следите за пищеварением — не ешьте всухомятку. Ваша критичность может обидеть близких, смягчайте слова. Воскресенье — лучший день для отдыха.

Про деньги. Успех в расчётах, бухгалтерии и аналитике. Хорошее время для погашения кредитов или сбережений. Избегайте споров о деньгах с партнёрами — лучше составьте чёткий договор.

Про любовь и интим. Девы будут искать недостатки в партнёре — не делайте этого. Одиноким лучше не начинать отношения на этой неделе, они будут казаться «неидеальными». В интиме — скучновато, если не внести разнообразие в выходные.

Благоприятные дни: 23, 26; неблагоприятные: 21, 24.

Весы (24.09−23.10): Неделя гармонии и творчества. Вас потянет на искусство, красоту и новые знакомства. Следите за почками и кожей — пейте больше воды. Избегайте принятия решений в одиночку, советуйтесь с друзьями. Суббота идеальна для свидания или вечеринки.

Про деньги. Удачны переговоры и коллективные проекты. Возможен доход от хобби или подарки. Не вкладывайте деньги в сомнительные стартапы в четверг.

Про любовь и интим. Одинокие Весы встретят «родственную душу» на культурном мероприятии. В паре — лёгкость и флирт друг с другом, будто вы снова в начале отношений. Интим будет красивым и вдохновенным.

Благоприятные дни: 22, 25; неблагоприятные: 20, 23.

Скорпион (24.10−22.11): Глубокие трансформации и неожиданные перемены. Старое уйдёт, освобождая место новому. Укрепляйте иммунитет — возможна простуда «на ровном месте». Не бойтесь резких слов, лучше выскажите всё напрямую. Среда принесёт важное осознание.

Про деньги. Внезапные финансовые поступления от неожиданного источника. Возможна смена работы или повышение. Но велик риск и крупных потерь, если будете играть на бирже.

Про любовь и интим. Вспыхнет старый огонь: встреча с бывшим или сильная ревность. Скорпионам нужно контролировать себя. Секс будет максимально страстным и почти опасным в пятницу. Одиноким — не бросайтесь в омут с головой.

Благоприятные дни: 21, 24; неблагоприятные: 22, 26.

Стрелец (23.11−21.12): Тянет в дорогу и к новым горизонтам. Если нет возможности уехать — изучайте языки или планируйте тур. Берегите спину и суставы, не поднимайте тяжести. Ваш оптимизм заразителен, вас будут тянуться люди. Выходные лучше провести активно.

Про деньги. Траты на поездки, обучение и впечатления. Хороший период для покупки билетов или техники для путешествий. Не экономьте на здоровье и безопасности.

Про любовь и интим. Возможен роман с иностранцем или человеком из другого города. В паре — нехватка свободы, дайте друг другу больше личного пространства. Интим на этой неделе — весёлый и экспериментальный, но без глубокой привязанности.

Благоприятные дни: 20, 23; неблагоприятные: 22, 25.

Козерог (22.12−20.01): Карьерный рывок и признание заслуг. Начальство будет на вашей стороне. Следите за позвоночником и зубами — запишитесь к врачу. Не берите на себя чужую работу, даже если просят. Среда и четверг — самые продуктивные дни.

Про деньги. Отличные перспективы: повышение, премия или выгодный контракт. Но держитесь подальше от маркетплейсов — велик соблазн спустить всё на ненужное. Копить — хорошая идея.

Про любовь и интим. Козероги будут холодноваты, заняты работой. Семейным — не забывайте хвалить партнёра. Одиноким не до романов. Но в субботу внезапно проснётся страсть — используйте этот момент для яркого интима.

Благоприятные дни: 22, 26; неблагоприятные: 21, 24.





Водолей (21.01−19.02): Неделя неожиданных идей и странных встреч. Ваше чудачество привлечёт нужных людей. Следите за нервной системой — медитируйте или плавайте. Не подписывайте ничего, не прочитав трижды. Пятница принесёт сюрприз.

Про деньги. Нестандартные заработки: фриланс, изобретения, IT. Возможно предложение о партнёрстве. Но деньги будут «течь» сквозь пальцы на гаджеты и эксперименты.

Про любовь и интим. Одиноких Водолеев ждёт знакомство в сети или на вечеринке с очень необычным человеком. В паре — ищите новые совместные увлечения. Интим возможен спонтанный и немного безумный в выходные.

Благоприятные дни: 21, 25; неблагоприятные: 23, 26.

Рыбы (20.02−20.03): Интуиция зашкаливает — доверяйте снам и предчувствиям. Идеальное время для творчества, музыки, рисования. Берегитесь отравлений и аллергии. Больше отдыхайте у воды. Вам будут предлагать помощь — соглашайтесь. Воскресенье — день чудес.

Про деньги. Успех в искусстве, рекламе и волонтёрстве. Возможны «волшебные» находки или возврат долгов. Не берите деньги в долг сами — отдавать будет сложно.

Про любовь и интим. Очень романтичная неделя: признания, цветы, прогулки под луной. Одинокие Рыбы встретят кого-то «родного». В паре — глубокая духовная близость. Интим будет нежным и почти мистическим в пятницу.

Благоприятные дни: 23, 24; неблагоприятные: 20, 22.