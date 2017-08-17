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Реальная белка 2

Реальная белка 2

Страна:
Канада, США, Южная Корея, 2017
 
Премьера:
в РФ 24.08.2017
 
Режиссер:
Кэллан Брукнер
  
Актеры:
Уилл Арнетт, Кэтрин Хайгл, Майя Рудольф, Джеки Чан, Изабела Монер, Петер Стормаре, Бобби Каннавале, Том Кенни, Кари Уолгрен, Бобби Мойнахан
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

 

Продолжение приключений белки Злюк и его друга, крысеныша Бадди. Что они придумают на этот раз, чтобы выжить в городе? В поисках орехов зверята попадают в новые истории и находят новые неприятности на свои головы. Уже не один житель города имеет зуб на этих проказников. Пытаясь полакомиться орешками, зверьки разоблачают настоящих преступников. Сами того не ожидая Злюк и Бадди становятся героями!

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