Реальная белка 2
Страна:
Канада, США, Южная Корея, 2017
Премьера:
в РФ 24.08.2017
Режиссер:
Кэллан Брукнер
Актеры:
Уилл Арнетт, Кэтрин Хайгл, Майя Рудольф, Джеки Чан, Изабела Монер, Петер Стормаре, Бобби Каннавале, Том Кенни, Кари Уолгрен, Бобби Мойнахан
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
95 мин
Продолжение приключений белки Злюк и его друга, крысеныша Бадди. Что они придумают на этот раз, чтобы выжить в городе? В поисках орехов зверята попадают в новые истории и находят новые неприятности на свои головы. Уже не один житель города имеет зуб на этих проказников. Пытаясь полакомиться орешками, зверьки разоблачают настоящих преступников. Сами того не ожидая Злюк и Бадди становятся героями!
Сегодня
|09:30 3D
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Киносити
|10:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:25 3D
|Октябрь
|11:45
|Союз (Алексин)
|12:10 3D
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Стар
|12:40
|Октябрь
|14:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30 3D
|Союз (Алексин)
|14:35
|Октябрь
|14:55
|Киносити
|16:00
|Алмаз Синема
|16:30
|Октябрь
|17:00 3D
|Союз (Алексин)
|17:00
|Киносити
|19:05
|Киносити
Завтра
|09:30 3D
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Киносити
|10:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:25 3D
|Октябрь
|11:45
|Союз (Алексин)
|12:10 3D
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Стар
|12:40
|Октябрь
|14:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30 3D
|Союз (Алексин)
|14:35
|Октябрь
|14:55
|Киносити
|16:00
|Алмаз Синема
|16:30
|Октябрь
|17:00 3D
|Союз (Алексин)
|17:00
|Киносити
|19:05
|Киносити
26 августа, суббота
|09:30 3D
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Киносити
|10:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:25 3D
|Октябрь
|11:45
|Союз (Алексин)
|12:10 3D
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Стар
|12:40
|Октябрь
|14:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30 3D
|Союз (Алексин)
|14:35
|Октябрь
|14:55
|Киносити
|16:00
|Алмаз Синема
|16:30
|Октябрь
|17:00 3D
|Союз (Алексин)
|17:00
|Киносити
|19:05
|Киносити
27 августа, воскресенье
|09:30 3D
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Киносити
|10:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:25 3D
|Октябрь
|11:45
|Союз (Алексин)
|12:10 3D
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Стар
|12:40
|Октябрь
|14:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30 3D
|Союз (Алексин)
|14:35
|Октябрь
|14:55
|Киносити
|16:00
|Алмаз Синема
|16:30
|Октябрь
|17:00 3D
|Союз (Алексин)
|17:00
|Киносити
|19:05
|Киносити
28 августа, понедельник
|09:30 3D
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Киносити
|10:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:25 3D
|Октябрь
|11:45
|Союз (Алексин)
|12:10 3D
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Стар
|12:40
|Октябрь
|14:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30 3D
|Союз (Алексин)
|14:35
|Октябрь
|14:55
|Киносити
|16:00
|Алмаз Синема
|16:30
|Октябрь
|17:00 3D
|Союз (Алексин)
|17:00
|Киносити
|19:05
|Киносити
29 августа, вторник
|09:30 3D
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Киносити
|10:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:25 3D
|Октябрь
|11:45
|Союз (Алексин)
|12:10 3D
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Стар
|12:40
|Октябрь
|14:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30 3D
|Союз (Алексин)
|14:35
|Октябрь
|14:55
|Киносити
|16:00
|Алмаз Синема
|16:30
|Октябрь
|17:00 3D
|Союз (Алексин)
|17:00
|Киносити
|19:05
|Киносити
30 августа, среда
|09:30 3D
|Октябрь
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Киносити
|10:50 3D
|Азот (Новомосковск)
|11:25 3D
|Октябрь
|11:45
|Союз (Алексин)
|12:10 3D
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Стар
|12:40
|Октябрь
|14:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30 3D
|Союз (Алексин)
|14:35
|Октябрь
|14:55
|Киносити
|16:00
|Алмаз Синема
|16:30
|Октябрь
|17:00 3D
|Союз (Алексин)
|17:00
|Киносити
|19:05
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:50
3D 14:05
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 12:10
16:00
|Киносити
|
10:30
14:55
17:00
19:05
|Октябрь
|
3D 09:30
3D 11:25
12:40
14:35
16:30
|Синема Стар
|
10:10
12:15
|Союз (Алексин)
|
11:45
3D 14:30
3D 17:00
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:50
3D 14:05
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 12:10
16:00
|Киносити
|
10:30
14:55
17:00
19:05
|Октябрь
|
3D 09:30
3D 11:25
12:40
14:35
16:30
|Синема Стар
|
10:10
12:15
|Союз (Алексин)
|
11:45
3D 14:30
3D 17:00
26 августа, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:50
3D 14:05
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 12:10
16:00
|Киносити
|
10:30
14:55
17:00
19:05
|Октябрь
|
3D 09:30
3D 11:25
12:40
14:35
16:30
|Синема Стар
|
10:10
12:15
|Союз (Алексин)
|
11:45
3D 14:30
3D 17:00
27 августа, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:50
3D 14:05
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 12:10
16:00
|Киносити
|
10:30
14:55
17:00
19:05
|Октябрь
|
3D 09:30
3D 11:25
12:40
14:35
16:30
|Синема Стар
|
10:10
12:15
|Союз (Алексин)
|
11:45
3D 14:30
3D 17:00
28 августа, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:50
3D 14:05
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 12:10
16:00
|Киносити
|
10:30
14:55
17:00
19:05
|Октябрь
|
3D 09:30
3D 11:25
12:40
14:35
16:30
|Синема Стар
|
10:10
12:15
|Союз (Алексин)
|
11:45
3D 14:30
3D 17:00
29 августа, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:50
3D 14:05
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 12:10
16:00
|Киносити
|
10:30
14:55
17:00
19:05
|Октябрь
|
3D 09:30
3D 11:25
12:40
14:35
16:30
|Синема Стар
|
10:10
12:15
|Союз (Алексин)
|
11:45
3D 14:30
3D 17:00
30 августа, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:50
3D 14:05
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 12:10
16:00
|Киносити
|
10:30
14:55
17:00
19:05
|Октябрь
|
3D 09:30
3D 11:25
12:40
14:35
16:30
|Синема Стар
|
10:10
12:15
|Союз (Алексин)
|
11:45
3D 14:30
3D 17:00