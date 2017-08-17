Реальная белка 2

Страна: Канада, США, Южная Корея, 2017

Премьера: в РФ 24.08.2017

Режиссер: Кэллан Брукнер

Актеры: Уилл Арнетт, Кэтрин Хайгл, Майя Рудольф, Джеки Чан, Изабела Монер, Петер Стормаре, Бобби Каннавале, Том Кенни, Кари Уолгрен, Бобби Мойнахан

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 95 мин

Продолжение приключений белки Злюк и его друга, крысеныша Бадди. Что они придумают на этот раз, чтобы выжить в городе? В поисках орехов зверята попадают в новые истории и находят новые неприятности на свои головы. Уже не один житель города имеет зуб на этих проказников. Пытаясь полакомиться орешками, зверьки разоблачают настоящих преступников. Сами того не ожидая Злюк и Бадди становятся героями!