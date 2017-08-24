Александр Ревва: «Я просто обожаю бабушек!»

Александр Ревва на премьере фильма «Бабушка легкого поведения» с мамой Любовью Николаевной.

Известный артист и продюсер — о своем новом фильме, и не только.

С Александром Реввой мы встретились перед премьерой фильма «Бабушка легкого поведения». Популярный артист и шоу­мен является продюсером этой кинокомедии и исполнителем главной роли. Его герой — аферист, которому приходится скрываться от бандитов, переодевшись в женщину преклонного возраста.

На вопросы Александр старался отвечать четко и честно. Временами становился очень серьезным, иногда шутил. Поговорить удалось не только о работе, но и о личной жизни. Выяснилось много интересных фактов…

— Александр, не боитесь, что Ваш фильм будут сравнивать с другими, где мужчина тоже переодевается в женщину?

— Нет. Соглашусь, что наш сюжет, когда мужчина перевоплощается в женщину, становится логично в ряд с другими подобными комедиями. Кто-то, даже не видя нашу киноленту, уже говорит, что мы украли какую-то идею у «Миссис Даутфайр», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Тутси», «В джазе только девушки» и так далее. Но замечу, что нам всё же удалось создать свой оригинальный сценарий, своего героя — или героиню — по имени Александра Павловна Фишман. И, скажу вам по секрету, мы уже пишем сценарий второй части фильма. Она будет еще веселее.

— Режиссером фильма стал Марюс Вайсберг. Вы давно с ним знакомы?

— Точной даты не назову. Но я должен был сниматься еще в первой части «Любви в большом городе». Тогда мы еще не были лично знакомы с Марюсом, и он прислал мне сценарий. Мне всё понравилось, но не срослось по времени съемок, не смогли состыковать графики.

— А какую роль Вам там предлагали?

— Марюс хотел попробовать меня на роль, которую в итоге сыграл Филипп Киркоров (он играет в фильме святого Валентина. — Прим. авт.). Можете себе представить?! Но мы прекрасно сейчас сработались…

— Создавая образ бабушки, Вы ведь на кого-то ориентировались? Кто стал прототипом Вашей героини?

— Все повадки я перенял у своей мамы. Вы ее увидите в «Бабушке легкого поведения». Она исполняет роль тети главного героя. Первую шутку в фильме говорит именно она: «И в кого ты такой… удак?» Это фраза из детства, я когда-то ее слышал… Конечно, у меня был опыт, когда приходилось играть женщин — и на сцене Comedy Сlub, и в КВН. Было интересно. И опять же: меня воспитали мама, бабушка и сестра. Фактически я родился и вырос среди женщин разного возраста и знаю о них всё. А сейчас у меня две дочки, жена и теща — настоящее бабье царство, в котором я самый счастливый человек на земле!

С Анжеликой Александр Ревва счастлив уже десять лет.

— Маму долго уговаривали на съемки и на эту фразу?

— Мамы же все разные. Моя — Любовь Николаевна — вот такая, которая может сказать всё! Которая может спеть там, где не поют, смеяться там, где не смеются, и так далее. Она необычный человек. Мама с удовольствием согласилась, но сначала немного пококетничала, как это часто бывает, и сказала: «А гонорар? А у меня будет свой гримваген?» С юмором, конечно, всё было…

На самом деле, я просто обожаю бабушек. И я посвятил этот фильм моей бабушке Татьяне Сергеевне Михальченко. Она меня воспитывала, она подарила мне всю свою нежность, подарила любовь к людям, к жизни. Я очень рад, что у меня есть возможность отдать ей дань уважения.

— Современные бабушки сейчас немного другие…

— Я знаю: с силиконовой грудью, с татуировкой на пояснице, с пирсингом и так далее… Всё это есть… Но у каждого бабушка своя. Любовь к детям своих детей — это особая любовь. Для меня это важный момент. Мне кажется, что бабушка всё равно должна быть классической: такая старушка в платочке, которая заполняет всё своим теплом, возится на кухне с пирожками, сидит с вязанием на диване… Вот это для меня и есть бабушка.

— А правда, что Ваш дедушка был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, так как умел за несколько секунд перемножать в уме шестизначные числа?

— Абсолютная правда! Это был отец моей мамы, у него было четверо детей. А мне достался просто какой-то маленький процент этой энергетики и таланта от моей мамы и моего деда.

— Кем хотят быть Ваши дочери?

— Пока об этом рано говорить. Сейчас идет только поиск — путем неких проб и ошибок. Ты даешь девочкам понять, где им комфорт­но. Отдавая на бальные танцы, я смотрю: получается или нет? Если да, то продолжаем. Или если ребенок рисует, то дополнительные занятия по этому профилю обязательны. Все становится постепенно на свои места. Хотя у меня всегда было всё немного иначе.

— Вы были в большей степени гуманитарием?

— И точные, и гуманитарные предметы хорошо шли. Я вообще вундеркиндом был, мне всё давалось очень легко.

— Да Вы еще и в шахте работали, насколько я знаю?

— Да. И я знаю, что такое труд. 1375 метров под землей — вы знаете, что это такое? Там есть жизнь! Там я работал месяца четыре. Это была практика, я зарабатывал деньги, чтобы помогать своей семье. И это было нелегко…

— Ваша старшая дочь Алиса прекрасно поет и в соцсетях становится популярной. Может, скоро и Вас превзойдет…

— Я очень счастлив, когда дети перенимают какие-то данные от родителей: часть энергии, часть таланта. Я восхищаюсь, когда они становятся еще талантливее, чем мы. Это просто чудо! Я радуюсь успехам других — и близких, и моих друзей. Та же бабушка, которая привила любовь к людям, научила меня и другим качествам. В меня просто не заложены такие чувства, как зависть, алчность, скупость. И если ты не умеешь сопереживать чужому счастью, остаешься равнодушным — это несчастье…

— То есть друг у Вас познается не в беде, а в счастье?

— Абсолютно точно!

досье

Александр Ревва Родился 10 сентября 1974 г. в Донецке.

Актер, телеведущий, певец, бывший игрок команды КВН «Утомлённые солнцем», резидент юмористического шоу Comedy Club.

Окончил техникум промышленной автоматики, факультет менеджмента Донецкого государственного университета управления.

Семья: жена Анжелика, дочери Алиса и Амели.

Избранная фильмография: «Дублер», «Зайцев + 1», «Легок на помине», «Смешанные чувства».

Автор: Валерия Хващевская.

Фото Вадима Тараканова, Геннадия Авраменко (ИА «Столица»).