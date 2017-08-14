День кино: Выставочный зал

В преддверии Дня кино Выставочный зал приглашает на программу «Ритм кино», посвященную искусству танца в кинематографе.

Танец и фильм неразрывно сосуществуют на протяжении многих лет. Известные режиссеры обращались к хореографам и балетмейстерам множество раз за всю историю кино для того, чтобы с помощью пластики тела и жестов создать сцены, в которых актеры могли бы общаться со зрителями без слов.

Окунитесь в атмосферу, созданную режиссерами известных кинокартин, вспомните историю кинематографа, а также посмотрите на современных танцоров, исполняющих эстрадные номера.

Подробная информация по телефону 56−09−92.