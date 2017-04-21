2-й Тульский марафон в современном его исполнении — одно из самых масштабных спортивных событий оружейной столицы России за последние 10 лет. Это новый уровень беговой культуры города, и мы приглашаем профессионалов и любителей вписать свое имя в историю.

В 2017 году трасса марафона пройдет не только по Центральному парку им. П. П. Белоусова — одному из самых красивых и посещаемых мест города, но и выйдет на центральные улицы города, что привнесет в марафон особую изюминку контраста: тишина городского парка и кипящая жизнь в большом городе.

Что вас ждет?

огромный лесной массив, чистый воздух, ухоженные дорожки и живописная трасса с выходом в город

вдохновляющая музыка,

быстрая регистрация,

раздевалки и хранение вещей,

пункты питания каждые 5 км,

трасса, длиною 10 км. для участников на дистанции 10 км., полумарафон и марафон.

чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing, оригинальная медаль финишёра — уверены, такой медали у вас нет,

восхищение болельщиков и просто отличное настроение!

Мы готовы встретить 1000 участников на родине Льва Николаевича Толстого, родине вкуснейшего Тульского пряника, жарового Тульского самовара, который для вас мы истопим сосновыми шишками, Левши, подковавшего блоху и многовековой истории знаменитого на весь мир тульского оружия!

Кроме основной марафонской дистанции пройдут забеги на 300 метров для детишек от 3 до 11 лет, 10 км., полумарафон и классический марафон

Отметьте свою очередную победу в новом городе на нашем Тульском марафоне!

09.00 — Открытие стартово-финишного городка

09.30 — Старт детского забега 300 м

10.00 — Старт на все взрослые дистанции

10.50 — Награждение победителей на дистанции 10 км

12.00 — Награждение победителей полумарафона

14.00 — Награждение победителей марафона

16.00 — Закрытие соревнований

Регистрация.