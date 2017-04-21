Тульский марафон
2-й Тульский марафон в современном его исполнении — одно из самых масштабных спортивных событий оружейной столицы России за последние 10 лет. Это новый уровень беговой культуры города, и мы приглашаем профессионалов и любителей вписать свое имя в историю.
В 2017 году трасса марафона пройдет не только по Центральному парку им.
Что вас ждет?
- огромный лесной массив, чистый воздух, ухоженные дорожки и живописная трасса с выходом в город
- вдохновляющая музыка,
- быстрая регистрация,
- раздевалки и хранение вещей,
- пункты питания каждые 5 км,
- трасса, длиною 10 км. для участников на дистанции 10 км., полумарафон и марафон.
- чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing, оригинальная медаль финишёра — уверены, такой медали у вас нет,
- восхищение болельщиков и просто отличное настроение!
Мы готовы встретить 1000 участников на родине Льва Николаевича Толстого, родине вкуснейшего Тульского пряника, жарового Тульского самовара, который для вас мы истопим сосновыми шишками, Левши, подковавшего блоху и многовековой истории знаменитого на весь мир тульского оружия!
Кроме основной марафонской дистанции пройдут забеги на 300 метров для детишек от 3 до 11 лет, 10 км., полумарафон и классический марафон
Отметьте свою очередную победу в новом городе на нашем Тульском марафоне!
09.00 — Открытие стартово-финишного городка
09.30 — Старт детского забега 300 м
10.00 — Старт на все взрослые дистанции
10.50 — Награждение победителей на дистанции 10 км
12.00 — Награждение победителей полумарафона
14.00 — Награждение победителей марафона
16.00 — Закрытие соревнований