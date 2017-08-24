Открытие фермерского рынка
26 августа на границе Тульской и Московской областей (107-й км Симферопольского шоссе) откроется новый фермерский рынок.
Вас ждут бесплатные дегустации от более чем 40 местных фермеров, быстрая и полезная еда, мясо на гриле, блины и сбитень.
Также вы увидите эффектные выступления уличного театра «Высокие братья», песенные номера от семейного фольклорного ансамбля Крюковых, игра на овощах от музыкального проекта «Плейтроника».
Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по ремесленному мукомольному производству, выпечке ржаных пряников, приготовлении мяса на гриле и даже по ручной дойке козы.
12.00−12.15 — представление фермеров, торгующих овощами.
12.15−12.45 — мастер-класс от Олега Барсукова. ремесленное мукомольное производство и выпечка хлеба.
12.45−13.00 — представление фермеров, торгующих сырами и другими молочными продуктами.
13.00−13.30 — мастер-класс: колбаски на гриле и бургеры.
13.30−13.45 — представление участников акции «Соседский стол» (угощения от местных жителей).
14.00−14.15 — торжественное открытие рынка. церемония перерезания красной ленты.
14.15−14.30 — уличный театр «Высокие братья».
14.30−14.45 — семейный фольклорный ансамбль Крюковых.
14.45−15.15 — музыкальный проект «Плейтроника». игра на овощах.
15.15−15.30 — представление фермеров, торгующих мясом, птицей и мясными деликатесами.
15.30−16.00 — мастер-класс от Ивана Лахметкина. как правильно жарить мясо на гриле.
16.00−16.15 — уличный театр «Высокие братья».
16.15−16.30 — семейный фольклорный ансамбль Крюковых.
16.30−17.00 — музыкальный проект «Плейтроника». игра на овощах.
17.00−17.15 — представление фермеров, торгующих бакалейной продукцией.
17.15−17.45 — мастер-класс от Аллы Исаевой. ржаные пряники и ремесленные масла.
17.45 — мастер-класс по дойке козы.
17.45−18.00 — уличный театр «Высокие братья».
18.00−18.15 — семейный фольклорный ансамбль Крюковых.
18.15−18.45 — музыкальный проект «Плейтроника». игра на овощах.