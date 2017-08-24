Открытие фермерского рынка

26 августа на границе Тульской и Московской областей (107-й км Симферопольского шоссе) откроется новый фермерский рынок.

Вас ждут бесплатные дегустации от более чем 40 местных фермеров, быстрая и полезная еда, мясо на гриле, блины и сбитень.

Также вы увидите эффектные выступления уличного театра «Высокие братья», песенные номера от семейного фольклорного ансамбля Крюковых, игра на овощах от музыкального проекта «Плейтроника».

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по ремесленному мукомольному производству, выпечке ржаных пряников, приготовлении мяса на гриле и даже по ручной дойке козы.

12.00−12.15 — представление фермеров, торгующих овощами.

12.15−12.45 — мастер-класс от Олега Барсукова. ремесленное мукомольное производство и выпечка хлеба.

12.45−13.00 — представление фермеров, торгующих сырами и другими молочными продуктами.

13.00−13.30 — мастер-класс: колбаски на гриле и бургеры.

13.30−13.45 — представление участников акции «Соседский стол» (угощения от местных жителей).

14.00−14.15 — торжественное открытие рынка. церемония перерезания красной ленты.

14.15−14.30 — уличный театр «Высокие братья».

14.30−14.45 — семейный фольклорный ансамбль Крюковых.

14.45−15.15 — музыкальный проект «Плейтроника». игра на овощах.

15.15−15.30 — представление фермеров, торгующих мясом, птицей и мясными деликатесами.

15.30−16.00 — мастер-класс от Ивана Лахметкина. как правильно жарить мясо на гриле.

16.00−16.15 — уличный театр «Высокие братья».

16.15−16.30 — семейный фольклорный ансамбль Крюковых.

16.30−17.00 — музыкальный проект «Плейтроника». игра на овощах.

17.00−17.15 — представление фермеров, торгующих бакалейной продукцией.

17.15−17.45 — мастер-класс от Аллы Исаевой. ржаные пряники и ремесленные масла.

17.45 — мастер-класс по дойке козы.

17.45−18.00 — уличный театр «Высокие братья».

18.00−18.15 — семейный фольклорный ансамбль Крюковых.

18.15−18.45 — музыкальный проект «Плейтроника». игра на овощах.