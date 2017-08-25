Школьная ярмарка в ТРЦ «Макси»: найди хобби своей мечты!

26 и 27 августа с 12.00 до 19.00 в большом атриуме ТРЦ «Макси» пройдет «Школьная ярмарка».

«Драмкружок, кружок по фото, хоркружок – мне петь охота, за кружок по рисованью тоже все голосовали…» – помните строки из знаменитого стихотворения Агнии Барто? Детство и подрост­ковый возраст – это море интересов и океан энергии, которую просто необходимо направить в нужное русло. И тогда перед родителями встает вопрос – куда же отдать своего замечательного, талантливого и такого разностороннего ребенка.

В ТРЦ «Макси» решили помочь мамам и папам сориентироваться в многообразии учебных центров, спортивных секций, творческих кружков и собрали самых ярких представителей этой сферы деятельности в одном месте и в одно время.

Пообщаться с юными туляками и их родителями придут представители сорока компаний – все те, кто смогут сделать жизнь вашего ребенка яркой и интересной, а досуг – полезным.

Такая ярмарка проводится в ТРЦ «Макси» впервые. Гости ТРЦ «Макси» своими глазами увидят, как в Туле умеют петь, танцевать, рисовать, говорить на иностранных языках, программировать, показывать фокусы и т.д. И главное, смогут познакомиться с теми, кто научит их ребенка всем этим премудростям.

За несколько часов можно будет увидеть десятки коллективов, что очень сэкономит ваше время. С каждым представителем кружка, секции или развивающего центра можно будет поговорить более подробно, уточнить методики обучения, расписание, оплату, обменяться контактами.

Пока родители будут смотреть, выбирать, знакомиться с творческим активом Тулы и решать свои взрослые дела, малышам не придется скучать ни минуты! Для них в ТРЦ «Макси» подготовлена большая развлекательная программа с нескучной выставкой, выступлением артистов и большой интерактивной программой с конкурсами и приятными подарками.

Участники «Школьной ярмарки» в ТРЦ «Макси» с удовольствием расскажут о себе. Так, компьютерная академия «Шаг» представит программируемых роботов Lego Mindstorms. Кто еще не видел, поверьте – это очень увлекательное зрелище! И на самом деле, управлять такими роботами не так сложно, как кажется на первый взгляд, – кого-то научат этому прямо на презентации.

Детская развивающая площадка «Интландия» покажет на сцене завораживающее песочное шоу. Это особый вид искусства, где для создания шедевра художник использует лишь руки, песок и свою фантазию.

Фокусник Илья Коржов представит премьеру номера «Иллюзион», а «Академия звезд» – выступление официальной команды КВН Дети «Тульские Пряники» и номер юной талантливой вокалистки. А сколько хореографических коллективов увидят за два дня гости «Школьной ярмарки»!

Русские народные танцы или хип-хоп, джаз или модерн, фламенко или чирлидинг – вам остается только выбрать!

Все дети обожают мультфильмы. Семейный развлекательный клуб «Лето Парк» подготовил для ребят анимационную программу, а мастерская развлечений SUPER Праздник – программу «Отряд щенков к школе готов!», где компанию маленьким тулякам составят герои популярного мультика «Щенячий патруль» Скай и Гонщик.

И куда же мы на «Школьной ярмарке» без спорта? Футбольные школы проведут показательные тренировки и конкурсы с приятными подарками, а крытый веревочный парк «Остров сокровищ» – викторину на ловкость и умение вязать узлы и крепить страховку.

26 августа модели агентства Linda устроят для гостей ТРЦ «Макси» показ школьной формы, а также модной одежды.

Тула, ул. Пролетарская, 2

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