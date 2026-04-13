Бабушка с ножами, ночной гость и клад в часах: туляки рассказали об ужасах съемных квартир

Собрали истории туляков, которые жили в арендованных квартирах. Спойлер: все остались живы, и никто не пострадал. Ну почти.

Не всем повезло иметь собственное жилье, выход один — арендовать квадратные метры. Но бывают случаи, когда жизнь на арендованных «квадратах» превращается в сюжет ужастика. Туляки анонимно рассказали про самые нелепые, забавные и страшные истории со своих съемных квартир.

Присаживайтесь поудобнее и отодвиньте еду. Детей тоже уберите — статья не для слабонервных.

Бабушка c ножами

Если вы думаете, что вам не повезло с соседями, то вы не слышали эту историю. Тулячка Галина рассказала о том, как случайно сняла квартиру по соседству с сумасшедшей старушкой:

— «Веселые» истории про безумную соседку я узнала, только когда уже заселилась. Оказалось, бабушка часто жаловалась на парня, который жил здесь до меня. Звонила хозяину квартиры и говорила, что внизу стучат, громко слушают музыку и смеются. Причем в те моменты, когда квартиранта и дома-то не было.

Но несмотря на то, что бабуля боролась за тишину и спокойствие, в ее квартире вовсе не было тихо.

— Каждый день с 3 до 5 утра в квартире сверху были такие звуки, будто кого-то убивают палками. Стоял грохот, жуткий крик, еще был такой скрежет — кажется, по квартире двигали мебель! А слышимость в этом доме была, к сожалению, очень хорошей. Я не съезжала, так как цена на мое съемное жилье подкупала. Стены дрожали так, что звенели стаканы в серванте. В такие ночи я закрывала глаза, вставляла беруши и натягивала одеяло на голову.

Однажды я вернулась домой очень поздно. Сидела на кухне, когда раздался резкий стук в дверь.

Я застыла от страха: в такой час я точно гостей не ждала. Подошла на цыпочках к двери, посмотрела в глазок — никого!

Решила сидеть тихо, пока незваный гость не уйдет. Но там оказался кто-то слишком настойчивый: в дверь стали стучать и звонить с еще большим усердием. Через время раздались крики: «Откройте! Я вас заливаю!»

Я не выдержала, открыла, а на пороге стоит пожилая женщина, в панике просит помочь. Я, добрая душа, без задней мысли побежала за ней, даже не закрыв свою дверь.

В квартире бабули было по щиколотку воды. Она привела меня в ванную, где прорвало трубу. Ванная была страшновата и до потопа: кафель в трещинах, пожелтевшее зеркало, на стиральной машинке стояла свечка.

А потом мой взгляд упал на унитаз, на котором лежала книжка с китайскими иероглифами и два огромных острых тесака!

Тут меня пронзила мысль: «Я же в квартире у той самой ненормальной соседки!»





Бабуля показывала, откуда предположительно течет вода, а девушка в панике пятилась к двери.

— И тут старушка внезапно начала диалог: «А хотите чаю? А может, мы с вами книжки почитаем?» Я ей в ответ говорю, что очень хочу спать, а сама топаю к двери. Бабушка спрашивает: «А вы совсем одна живете?» — и в глаза мне заглядывает…

В этот момент я смогла нащупать со спины ручку двери и выскочила из западни как ошпаренная! Больше мы с этой бабулькой не пересекались, а я вскоре все-таки сменила квартиру.

Полуночный гость

Ирина в студенчестве снимала квартиру, которую она запомнит на всю жизнь:

— Будучи студенткой, я снимала старенькую квартиру «с бабушкиным ремонтом» в спальном районе Тулы. Чтобы вы понимали, газовая водонагревательная колонка здесь была еще с рычагом — в ней нужно было самостоятельно поджигать фитиль спичками. Однажды фитиль задуло, и пока я пыталась его разжечь, шел газ. Потом все полыхнуло, а я осталась без бровей и ресниц…



В этой квартире был старый черно-белый телевизор с большой антенной, стационарный домашний телефон, на который никто никогда не звонил, и большая библиотека с советскими книгами. Окна здесь были деревянными, на зиму щели в них приходилось заклеивать, чтобы не околеть от холода.





Однажды глубокой ночью меня разбудил звонок в домофон. Я подумала, что кто-то ошибся, но звонок повторился, потом еще и еще. Я в полудреме выползла в коридор, чтобы наорать в трубку на навязчивого полуночника, но не тут-то было. Звонки прекратились. Зато…

Кто-то вставил ключ в замок моей двери и начал ее открывать!

Сон у меня как рукой сняло, я в ужасе схватилась за ручку двери, пытаясь не пустить незнакомца, но тот был сильнее. В квартиру вошел молодой парень, который, как оказалось, был напуган не меньше моего. Увидев меня, он что-то пробормотал и выбежал из подъезда.

Я моментально позвонила хозяйке и спросила, у кого могут быть ключи от квартиры. Оказалось, парень — ее сын! Он неожиданно вернулся из Питера, а о том, что мама сдала квартиру, не знал. Ситуацию усугубило то, что он был слабослышащим.



Несмотря на инцидент, я с теплой грустью вспоминаю эту квартиру — в ней я прожила самые лучшие и беззаботные годы своей жизни!

Клад в старинных часах

Эту историю нам рассказала тулячка Юлия:

— Когда-то я снимала уютную однушку на Косой Горе. Владелец, военный врач в отставке, рассказывал, что жилье принадлежало его маме и после ее смерти он не менял и не трогал там ничего.

Квартира и правда была нетронутой временем — как портал в прошлое! Большая комната с альковом, в котором за шторой стояла кровать, ретропосуда, спрятавшаяся за толстенными стеклами старого серванта, ковры с оленями — в общем, все в духе стабильных советских времен.

На стене висели часы с маятником — деревянные, с крупным циферблатом, спрятанным за дверцей. Они были довольно громкими, но совершенно неожиданно для себя я к ним привыкла. Они успокаивали, что ли, настраивали пространство вокруг меня, как метроном.

Но однажды часы остановились. Я всегда исправно их заводила, но теперь это почему-то не помогало. Попросила своего молодого человека разобраться. Мы сняли огромные часы со стены, разобрали. И за циферблатом обнаружили огромную «котлету» из старинных советских денег. Фиолетовые «четвертные», красные десятки… Я сейчас уже не помню, сколько там всего было. Но сумма оказалась внушительной! Жаль, что деньги были уже не в ходу… Клад я просто положила обратно в часы, только так, чтобы он больше не мешал им исправно стучать.

Неприятный сюрприз

Эту историю о своем съемном жилье нам рассказала тулячка Анастасия:

— В квартире этажом выше у соседа кучковались интеллигентные алкоголики. Это не те, кто буянит и ругается матом, а те, кто тихонько играет в шахматы, обсуждает книги, слушает музыку, но при этом крепко выпивает. Я уже попривыкла к этой компании. Но однажды все они исчезли.

Через несколько дней в моей квартире появился очень странный запах. Я сначала подумала, что пахнет из труб. Вызывала сантехников — ничего не нашли. А запах усиливался и вскоре стал невыносимым!



Один из слесарей искренне пытался мне помочь, полез проверять вентиляцию. Так мы обнаружили, что запах идет из квартиры сверху. Позвонили в полицию.

Оказалось, умер тот самый интеллигентный алкоголик из квартиры сверху. Очень жаль его.

А запах в моей квартире сохранялся так долго, что казалось, этому не будет конца. Потом приехали родственники дедушки и заменили в его квартире полы. И все наконец-то вздохнули. Печальная история!

Не подруга, а змея!

История нашей читательницы Вероники показывает, что если вы хотите проверить своего друга — снимите с ним квартиру:

— Эта история не совсем про аренду жилья, а больше про людей. Я рассталась с парнем и сняла недорогую квартиру. Думала: «Сейчас как заживу, буду наслаждаться свободой!» Но не тут-то было — со мной попросилась жить моя лучшая подруга. Мне ужасно хотелось пожить одной, но чего не сделаешь ради дружбы?



Мы прожили вместе полгода, а потом подруга начала «дурить». У нее постоянно не было денег, чтобы вовремя заплатить за квартиру. Но вскоре я съехалась со своим новым молодым человеком, полностью оставив территорию ей.

В итоге эта чудесная девушка съехала с квартиры, ничего мне не сказав. Оставила там мою стиральную машинку, прихватила с собой мой залог за квартиру. Больше мы с «подругой» не общаемся.



А вот хозяйке жилья повезло: за эти полгода мы успели сделать в квартире мини-ремонт.

Несчастный влюбленный

Тулячка Аня, сняв квартиру, случайно примерила на себя роль психолога:

— Я снимала квартиру у женщины уже 2-3 месяца. Однажды ночью мне позвонили в домофон. Я никого не ждала, но звонили очень настойчиво, и я все же решилась спросить, кто там. Оказалось, зря.



В трубке домофона раздался нервный мужской голос. На всю округу он кричал что-то типа: «Женя, зачем ты меня бросила, почему ты мне не отвечаешь?» Несчастный умолял открыть ему, угрожал, что выломает дверь. Он кричал около получаса. Мои доводы о том, что я не Женя, герой-любовник игнорировал, потом смирился. Мне пришлось оказывать ему психологическую помощь прямо через домофон. Он пожаловался мне на свою Женю, выплакался, извинился и больше не приходил.

А вы снимали квартиру? Расскажите свои истории в комментариях!