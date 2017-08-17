Мистер Штайн идет в онлайн
Страна:
Франция, Германия, Бельгия, 2017
Премьера:
в РФ 24.08.2017
Режиссер:
Стефан Робели
Актеры:
Пьер Ришар, Янис Леспере, Фанни Валетт, Стефани де Крэенкур, Стефан Биссо, Маша Мериль, Гюстав Керверн, Пьер Кивитт, Анна Бедерке, Филипп Шэйн
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
100 мин
Бюджет:
$5 000 000
75-летний вдовец (Пьер Ришар) ведет уединенный образ жизни. Родственники дарят ему компьютер в надежде оживить будни старика. Вскоре он заводит онлайн знакомство, правда, несколько приукрасив данные своего профайла. Элегантной беседой, несвойственной современным людям, он сильно заинтересовывает молодую красивую женщину. Как избежать разоблачения при личной встрече?
Сегодня
|19:45
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Завтра
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26 августа, суббота
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27 августа, воскресенье
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28 августа, понедельник
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29 августа, вторник
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30 августа, среда
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