афиша
афиша
Регистрация
Мистер Штайн идет в онлайн

Мистер Штайн идет в онлайн

Страна:
Франция, Германия, Бельгия, 2017
 
Премьера:
в РФ 24.08.2017
 
Режиссер:
Стефан Робели
  
Актеры:
Пьер Ришар, Янис Леспере, Фанни Валетт, Стефани де Крэенкур, Стефан Биссо, Маша Мериль, Гюстав Керверн, Пьер Кивитт, Анна Бедерке, Филипп Шэйн
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Бюджет:
$5 000 000
  

 

75-летний вдовец (Пьер Ришар) ведет уединенный образ жизни. Родственники дарят ему компьютер в надежде оживить будни старика. Вскоре он заводит онлайн знакомство, правда, несколько приукрасив данные своего профайла. Элегантной беседой, несвойственной современным людям, он сильно заинтересовывает молодую красивую женщину. Как избежать разоблачения при личной встрече?

Купить билет
Сегодня
19:45 ДКЖкино
Завтра
19:45 ДКЖкино
26 августа, суббота
19:45 ДКЖкино
27 августа, воскресенье
19:45 ДКЖкино
28 августа, понедельник
19:45 ДКЖкино
29 августа, вторник
19:45 ДКЖкино
30 августа, среда
17:15 ДКЖкино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.