Снежная королева 3: Огонь и лед
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 29.12.2016
Режиссер:
Алексей Цицилин
Актеры:
Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков
Жанр:
мультфильм, приключения
Продолжительноcть:
89 мин
В новой части мультфильма в центре повествования вновь оказывается Герда. После того, как ей удалось победить Снежную Королеву и Снежного Короля, она так и не смогла отыскать родителей, похищенных Северным Ветром. Во время поиска своих близких Герда находит древний артефакт троллей — Камень Льда и Пламени, но вместо исполнения желаний камень ставит под угрозу факт существования сказочного мира. Чтобы вернуть равновесие, Герде предстоит справиться с противоречиями, сделать правильный выбор и объединиться с Каем и троллями.
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