афиша
афиша
Регистрация
Снежная королева 3: Огонь и лед

Снежная королева 3: Огонь и лед

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 29.12.2016
 
Режиссер:
Алексей Цицилин
  
Актеры:
Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков
  
Жанр:
мультфильм, приключения
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

В новой части мультфильма в центре повествования вновь оказывается Герда. После того, как ей удалось победить Снежную Королеву и Снежного Короля, она так и не смогла отыскать родителей, похищенных Северным Ветром. Во время поиска своих близких Герда находит древний артефакт троллей — Камень Льда и Пламени, но вместо исполнения желаний камень ставит под угрозу факт существования сказочного мира. Чтобы вернуть равновесие, Герде предстоит справиться с противоречиями, сделать правильный выбор и объединиться с Каем и троллями.

Купить билет
Сегодня
09:15 Победа (Новомосковск)
10:10 3D Киносити
11:55 3D Синема Стар
12:00 3D Киносити
13:55 3D Киносити
15:55 3D ДКЖкино
17:55 3D Киносити
19:45 3D Киносити
Завтра
09:15 Победа (Новомосковск)
10:10 3D Киносити
11:55 3D Синема Стар
12:00 3D Киносити
13:55 3D Киносити
15:55 3D ДКЖкино
17:55 3D Киносити
19:45 3D Киносити
31 декабря, суббота
09:15 Победа (Новомосковск)
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Киносити
12:00 3D Киносити
12:15 3D ДКЖкино
13:55 3D Киносити
17:55 3D Киносити
1 января 2017
09:15 Победа (Новомосковск)
12:00 3D Синема Стар
13:45 3D Киносити
15:40 3D Киносити
16:10 3D ДКЖкино
17:35 3D Киносити
2 января 2017
09:15 Победа (Новомосковск)
10:10 3D Киносити
11:55 3D Синема Стар
12:05 3D Киносити
15:40 3D Киносити
16:10 3D ДКЖкино
17:35 3D Киносити
3 января 2017
09:15 Победа (Новомосковск)
10:10 3D Киносити
11:55 3D Синема Стар
12:05 3D Киносити
15:40 3D Киносити
16:10 3D ДКЖкино
17:35 3D Киносити
4 января 2017
09:15 Победа (Новомосковск)
10:10 3D Киносити
11:55 3D Синема Стар
12:05 3D Киносити
15:40 3D Киносити
16:10 3D ДКЖкино
17:35 3D Киносити
5 января 2017
10:10 3D Синема Стар
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика