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Среднерусская возвышенность: Boney M и Феликс Царикати

Среднерусская возвышенность: Boney M и Феликс Царикати

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

26 августа, в субботу, гости фестиваля услышат солистку легендарной немецкой диско-группы Boney M Maizie Williams.

Коллектив впервые исполнил композицию «Daddy Cool» в эфире телешоу «Musikladen» в далеком 1976 году, а через некоторое время продажи сингла достигли 100 тысяч экземпляров в неделю. Уже через месяц он возглавил немецкие чарты.

«Daddy Cool» получил золотой статус в девяти европейских странах, а первый альбом «Boney M» «Take The Heat Off Me» занимал ведущие места в чартах по всей Европе.

Коллектив вошел в Книгу рекордов Гиннеса, как реализовавший наибольшее количество синглов. По некоторым оценкам, легальные тиражи альбомов и синглов «Boney M» превысили 200 млн копий, в то время как количество нелегальных копий, выпущенных во всем мире, оценивается, как минимум, еще в 300 млн.

Феликс Викторович Царикати — заслуженный артист России, народный артист Северной Осетии, популярный исполнитель современных эстрадных песен и актёр осетинского происхождения.

Настоящий оперный голос: красивый, теплый баритон и отличные профессиональные данные позволяют Феликсу Царикати включать в репертуар арии из опер, романсы, народные и эстрадные песни.

Самые его известные хиты: «Непутевый», «Провинциальная принцесса», «Женщина в голубом», «Ох уж эти ножки», «Спартак-Алания».

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня. Начало концертной программы — в 17.00.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
26 августа 2017, суббота
19:00
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