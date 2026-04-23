  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Владимир Путин объяснил причины сбоев в интернете - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Владимир Путин объяснил причины сбоев в интернете

И поручил продумать механизм работы сервисов при ограничениях интернета

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета, связанных с операционной работой по предотвращению террористических актов. Встреча проходит в режиме видеоконференции.

Сбои в работе интернета в крупных городах бывают связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент. При это Путин отметил, что людей важно предупреждать о причинах неполадок:

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России», — сказал Путин.

Президент выразил надежду, что вскоре удастся наладить работу таким образом, чтобы это не мешало обычным гражданам:

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:23 −4
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Умер Алексей Пиманов
Умер Алексей Пиманов
В Туле вор-сладкоежка украл из магазина 54 плитки шоколада
В Туле вор-сладкоежка украл из магазина 54 плитки шоколада

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.