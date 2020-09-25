город
город
Регистрация
Выходные в Туле: 25-27 сентября

Выходные в Туле: 25-27 сентября

На этих выходных отмечаем День родного города и 500-летие кремля, наслаждаемся хорошей музыкой и болеем за наших! А еще крутые концерты, выставки, марафоны, спектакли, фестивали и немного, а может быть и много юмора!

День города и 500-летие кремля

26 сентября в Туле пройдут масштабные празднования Дня города и 500-летия кремля. Для туляков и гостей города подготовлена яркая программа с выступлением звезд, спортивными состязаниями, вкусными угощениями, спектаклями и фейерверком. 

Полная афиша по ссылке!

 
события

Театральный дворик

Когда: 26 сентября, суббота, с 12.00.

Где: Пр. Ленина, Казанская набережная, Ул. Металлистов.

Уличный театр — это театр без границ, под открытым небом, где каждый в одно мгновение на время может превратиться в артиста и музыканта. Девиз фестиваля в этом году: «Двигайся, смейся, шути!»

Двенадцатый фестиваль удивляет, шумит, поёт, барабанит и радует не только на театральных площадках, но прямо на проспекте и в общественном транспорте.

 

Znaki

Когда: 25 сентября, пятница, 20.00.
Где: Harat's pub.
Стоимость: 1000 руб.

Znaki

На сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki.
25 сентября состоится большой сольный концерт группы ZNAKI. Вашему вниманию будут представлены как проверенные временем хиты, такие как: «Мама», «Стрелки», «Побежали», «Полли», так и новые композиции.
Пропускать не рекомендуем!
 
Znaki — обладатели приза зрительских симпатий «Премии Fuzz» и номинанты премии «Чартова дюжина»! Рок-группа, которая уже много лет прочно занимает заслуженное место на небосклоне российского рока
 
Берите с собой друзей, подруг, кошек, собак, мам, пап, бабушек, дедушек, соседей и просто прохожих!
 

Тёма Artemov

Когда: 25 сентября, пятница, 19.30.
Где: тульский рок-клуб М2.
Вход: 500 руб.

Тёма Artemov

25 сентября в тульском рок-клубе M2 выступит совершенно новый проект автора и музыканта Владимира Артёмова, созданный в 2019 году.  В этом же году вышел первый альбом «ТЕЛОМЕРАЗА».
 
Мелодизм песен несомненный привлекательный посыл для слушателя. Музыкант ARTEMOV, как исполнитель и автор песен участвовал во многих творческих формированиях и группах. Выступал на известных фестивалях и концертных площадках. 
 

Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 23-27 сентября, среда-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
 

Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли!
Проводите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности! Развлечения найдутся детям и родителям. 
 

PARTY 90

Когда: 25-26 сентября, пятница-суббота, 00.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 350 руб.

PARTY 90

25 и 26 сентября в Concert Hall пройдет самая жаркая дискотека 90-х.
 
Гарантировано: нереальная атмосфера ностальгии, конкурсы, призы, хорошее настроение и самая лучшая музыка!
 

Мария Миронова. «Чтения со смыслом»

Когда: 26 сентября, суббота, 18.30.
Где: Дом Дворянского собрания.
Стоимость: 1000 рублей.

Мария Миронова. «Чтения со смыслом»

26 сентября в Колонном зале Дворянского собрания народная артистка России представит программу «Чтения со смыслом». 
 
«Чтения со смыслом» – это беседы писателя и артиста о вечном и насущном; это чтение вслух, разговоры об услышанном и прочувствованном. Это возможность вспомнить прошлое, открыть для себя удивительный мир общения «здесь и сейчас» через прочитанные истории.
 

Трибьют-шоу «Биттлз»

Когда: 26 сентября, суббота, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 600 рублей.

Трибьют-шоу «Биттлз»

26 сентября в Concert Hall можно будет послушать легендарные хиты группы The Beatles в живом исполнении. На сцене выступит группа «The BeatBoys».
 
«The BeatBoys» — это настоящее шоу, посвященное великой ливерпульской четвёрке The Beatles. Очень точное музыкальное исполнение и визуальное сходство самих музыкантов с легендарными «битлами» позволяют зрителям погрузиться в ту самую атмосферу 60-х.
 

Москва – Петушки

Когда: 26 сентября, суббота, 21.00.

Где: тульский рок-клуб М2..
Стоимость: от 600 до 1000 р.

Игра

Группа «ИГРА» удивительным образом передает атмосферу 80-х и характер исполнения песен группы «КИНО», которая в те годы звучала в каждом дворе.
 
На своих концертах с удовольствием вместе с залом разделяют то общее, что у них есть — любовь и привязанность к легендарному музыканту, автору и исполнителю всех своих песен, живущему в наших сердцах художнику, чье имя для них не пустой звук. С огромной благодарностью и глубоким уважением к их автору. 
 

Сделано в Тульской области

Когда: 26 сентября, суббота, 19.00.

Где: Ул. Металлистов (возле Крестовоздвиженской площади).

26 сентября в честь Дня города Тулы и празднования 500-летия Тульского кремля пройдёт первая масштабная ярмарка производителей региона «Сделано в Тульской области».
 
Туляки и гости областного центра смогут попробовать эталонное качество продукции производителей региона, а также интересно провести время всей семьей на ярмарке вкуса и впечатлений «Сделано в Тульской области».
 

Лекция по урбанистике и первый тульский документальный спектакль «Радиозавод»

Когда: 26 сентября, суббота, 16.30.

Где: Кластер «Октава».

В рамках празднования Дня города Тулы творческий индустриальный кластер «Октава» представит тулякам и гостям оружейной столицы лекцию по урбанистике и первый тульский документальный спектакль «Радиозавод». Мероприятия состоятся в Большом зале «Октавы».
 
Для интересующихся архитектурой кластер «Октава» подготовил лекцию по урбанистике. Прочитает её писатель, урбан-блогер, главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.
 

Белые ночи

Когда: 26 сентября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.

Белые ночи

26 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». 
 
Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле, в этой истории нет , – если вы отправитесь в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
 
Приобрести билет можно по ссылке.
 

День рождения тульского экзотариума

Когда: 26 сентября, суббота, с 12.00 до 19.00.

Где: Тульский экзотариум.



В последние выходные сентября состоится День города, а экзотариум отпразднует ещё и День рождения. В субботу с 12.00 до 19.00 по Белоусовскому парку будет гулять тираннозавр, почти настоящий! С ним можно будет сфотографироваться. В полдень на площади перед зданием экзотариума в парке состоится тематический конкурс рисунка на асфальте, а также пройдут бесплатные интерактивы от «Форта Байярд».

 

Фестиваль народной дружбы «Национальный квартал»

Когда: 27 сентября, воскресенье, с 12.00 до 16.00.

Где: Городское пространство «Искра».

В воскресенье с 12 до 16 часов в городском пространстве «Искра» жителей Тулы ждёт яркая культурно-развлекательная программа, а также дегустация национальных блюд.

В калейдоскоп культурно-национальных событий будет вовлечено более 15 представителей разных народностей. Вместе с ними участие примут студенты из тульских вузов. Участники развернут свою деятельность на площади культурного пространства «Искра», где представят национальную кухню, конкурсы, мастер-классы, продемонстрируют предметы народного творчества и искусства. 

 

Путешествие выходного дня «Крапивна - Одоев»

Когда: 27 сентября, воскресенье, 9.00.

Где: Центр приема гостей Тульской области.
Стоимость: 2800-2900 р.

Путешествие выходного дня «Крапивна - Одоев»

Предлагаем Вам 27 сентября отправится с нами по удивительному маршруту Тульского края «Крапивна-Одоев». Ни для кого не секрет, что в Тульском крае существует немало исторически значимых городов и сел. Чем же отличается Крапивна и Одоев от прочих достопримечательных мест.
 
На сегодняшний день Крапивна сохраняет облик провинциального городка дореволюционного времени. 
 

Полуфинал «Оружейной лиги» КВН

Когда: 27 сентября, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Полуфинал «Оружейной лиги» КВН

27 сентября в Городском концертном зале пройдет 1/2 финала «Оружейной лиги» КВН.
 
Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски - запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции. 
 

Белые ночи

Когда: 27 сентября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.

Москва – Петушки

26 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». 
 
Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле, в этой истории нет , – если вы отправитесь в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
 
Приобрести билет можно по ссылке.
 

«Арсенал» – «Ростов»

Когда: 27 сентября, воскресенье, 14.00.

Где: стадион «Арсенал».
Стоимость: 150-500 рублей.

«Арсенал» – «Ростов»

27 сентября на Центральном стадионе состоится встреча 9-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и и командой из Ростова.
 
«Арсенал»в прошлом туре обыграла «Сочи» со счетом 3:2. До этого тульский клуб не выигрывал в 3 матчах РПЛ подряд (1 ничья, 2 поражения). На своем поле тульская команда не проиграла в 5 из 6 последних встреч в Премьер-лиге (3 победы, 2 ничьи). Отметим, что в прошлом матче вновь травмировался нападающий Евгений Луценко
 

Полумарафон «Оружейная столица» 2020

Когда: 27 сентября, воскресенье, 7.30

Где: Казанская набережная.
Стоимость: от 500 до 1200 р.

Полумарафон «Оружейная столица» 2020

27 сентября с новой Казанской набережной стартует полумарафон «Оружейная столица». Забег обещает стать одним из самых ярких событий серии забегов Тульского марафона. Участники стартуют с новой Казанской набережной и побегут по центральным улицам!
 

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Когда: 1 сентября — 15 октября.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»

Оригинальная экспозиция открылась в Доме-музее В. В. Вересаева.
Гости усадьбы познакомятся с шедеврами, выполненными ландшафтным
дизайнером из музея-усадьбы «Ясная Поляна» Сергеем Сошневым. Проявляя фантазию, Сергей Алексеевич талантливо умеет разглядеть в природном материале и косолапого мишку, и лося с раскидистыми рогами, и величественного льва.
 
Центральное место в выставке занимает раздел «Мифы Древней Греции». И это не случайность. Викентий Вересаев интересовался культурой страны, знал древнегреческий язык и переводил поэтов Древней Греции. В том числе перевел на современный русский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера.
 
Среди скульптур можно увидеть известных мифологических персонажей — Медузу Горгону, Персея, Андромеду, древнегреческого бога виноделия Вакха и даже самого Гомера! Кроме того, экспозиция включает разделы, отражающие богатый мир флоры и фауны. Это скульптуры животных, растений, иллюстрации к литературным произведениям и мультипликационным фильмам.
 

Арт-проект «За садовой оградой»

Когда: 27 августа — 1 декабря.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева.
Вход: свободный.

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает в арт-проект «За садовой оградой». Выставка декоративной скульптуры Людмилы Христофориди.

Людмила Михайловна родилась в одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.

 

Визуальное путешествие по кремлям России

Когда: 29 августа — 30 октября, с 10.00 до 18.00.

Где: Тульский областной краеведческий музей.

 
Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на вернисаж выставки тульской художницы Наталии Воробьёвой «Кремли России».
 
Основная идея цикла возникла у автора после поездки по Золотому
кольцу в 2009 году. Цель выставки — рассказать и показать многообразие
крепостей, от самых маленьких, таких как Зарайский, до кремлей-гигантов.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Ко-ко-ко!

Удивительные приключения необычной курочки, которая умеет отлично петь, танцевать и мечтает стать звездой цирка.

 

Самый жестокий год

Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать всё, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.

 

Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!

 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:08 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Участник проекта «Голос 60+» Валентин Бузовкин: «Мой секрет – в постоянном движении»
Участник проекта «Голос 60+» Валентин Бузовкин: «Мой секрет – в постоянном движении»
Рассрочка без процентов и переплат. Что это значит?
Рассрочка без процентов и переплат. Что это значит?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.