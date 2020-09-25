Выходные в Туле: 25-27 сентября

Когда: 25-26 сентября, пятница-суббота, 00.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 350 руб.

Когда: 26 сентября, суббота, 18.30.

Где: Дом Дворянского собрания.

Стоимость: 1000 рублей.

26 сентября в Колонном зале Дворянского собрания народная артистка России представит программу «Чтения со смыслом».

«Чтения со смыслом» – это беседы писателя и артиста о вечном и насущном; это чтение вслух, разговоры об услышанном и прочувствованном. Это возможность вспомнить прошлое, открыть для себя удивительный мир общения «здесь и сейчас» через прочитанные истории.

Когда: 26 сентября, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 600 рублей.

«The BeatBoys» — это настоящее шоу, посвященное великой ливерпульской четвёрке The Beatles. Очень точное музыкальное исполнение и визуальное сходство самих музыкантов с легендарными «битлами» позволяют зрителям погрузиться в ту самую атмосферу 60-х.

26 сентября в Concert Hall можно будет послушать легендарные хиты группы The Beatles в живом исполнении. На сцене выступит группа «The BeatBoys».

Когда: 26 сентября, суббота, 21.00.

Где: тульский рок-клуб М2..

Стоимость: от 600 до 1000 р.

Группа «ИГРА» удивительным образом передает атмосферу 80-х и характер исполнения песен группы «КИНО», которая в те годы звучала в каждом дворе.

На своих концертах с удовольствием вместе с залом разделяют то общее, что у них есть — любовь и привязанность к легендарному музыканту, автору и исполнителю всех своих песен, живущему в наших сердцах художнику, чье имя для них не пустой звук. С огромной благодарностью и глубоким уважением к их автору.

Когда: 26 сентября, суббота, 19.00.

Где: Ул. Металлистов (возле Крестовоздвиженской площади).



26 сентября в честь Дня города Тулы и празднования 500-летия Тульского кремля пройдёт первая масштабная ярмарка производителей региона «Сделано в Тульской области».

Туляки и гости областного центра смогут попробовать эталонное качество продукции производителей региона, а также интересно провести время всей семьей на ярмарке вкуса и впечатлений «Сделано в Тульской области».

Когда: 26 сентября, суббота, 16.30.

Где: Кластер «Октава».





В рамках празднования Дня города Тулы творческий индустриальный кластер «Октава» представит тулякам и гостям оружейной столицы лекцию по урбанистике и первый тульский документальный спектакль «Радиозавод». Мероприятия состоятся в Большом зале «Октавы».

Для интересующихся архитектурой кластер «Октава» подготовил лекцию по урбанистике. Прочитает её писатель, урбан-блогер, главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.

Белые ночи Когда: 26 сентября, суббота, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр.

Стоимость: от 550 р. 26 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле, в этой истории нет , – если вы отправитесь в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное движение, пусть это будет даже движение огорченной души. Приобрести билет можно по ссылке День рождения тульского экзотариума Когда: 26 сентября, суббота, с 12.00 до 19.00. Где: Тульский экзотариум.



В последние выходные сентября состоится День города, а экзотариум отпразднует ещё и День рождения. В субботу с 12.00 до 19.00 по Белоусовскому парку будет гулять тираннозавр, почти настоящий! С ним можно будет сфотографироваться. В полдень на площади перед зданием экзотариума в парке состоится тематический конкурс рисунка на асфальте, а также пройдут бесплатные интерактивы от «Форта Байярд».

Когда: 27 сентября, воскресенье, с 12.00 до 16.00.

Где: Городское пространство «Искра».

В воскресенье с 12 до 16 часов в городском пространстве «Искра» жителей Тулы ждёт яркая культурно-развлекательная программа, а также дегустация национальных блюд.

В калейдоскоп культурно-национальных событий будет вовлечено более 15 представителей разных народностей. Вместе с ними участие примут студенты из тульских вузов. Участники развернут свою деятельность на площади культурного пространства «Искра», где представят национальную кухню, конкурсы, мастер-классы, продемонстрируют предметы народного творчества и искусства.

Когда: 27 сентября, воскресенье, 9.00.

Где: Центр приема гостей Тульской области.

Стоимость: 2800-2900 р.

Предлагаем Вам 27 сентября отправится с нами по удивительному маршруту Тульского края «Крапивна-Одоев». Ни для кого не секрет, что в Тульском крае существует немало исторически значимых городов и сел. Чем же отличается Крапивна и Одоев от прочих достопримечательных мест.

На сегодняшний день Крапивна сохраняет облик провинциального городка дореволюционного времени.

Полуфинал «Оружейной лиги» КВН Когда: 27 сентября, воскресенье, 17.00. Где: Городской концертный зал. 27 сентября в Городском концертном зале пройдет 1/2 финала «Оружейной лиги» КВН. Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски - запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции.

Когда: 27 сентября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Стоимость: от 550 р.

26 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».

Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле, в этой истории нет , – если вы отправитесь в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное движение, пусть это будет даже движение огорченной души.

Приобрести билет можно по ссылке

Когда: 27 сентября, воскресенье, 14.00.

Где: стадион «Арсенал».

Стоимость: 150-500 рублей.

27 сентября на Центральном стадионе состоится встреча 9-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и и командой из Ростова.

«Арсенал»в прошлом туре обыграла «Сочи» со счетом 3:2. До этого тульский клуб не выигрывал в 3 матчах РПЛ подряд (1 ничья, 2 поражения). На своем поле тульская команда не проиграла в 5 из 6 последних встреч в Премьер-лиге (3 победы, 2 ничьи). Отметим, что в прошлом матче вновь травмировался нападающий Евгений Луценко

Когда: 27 сентября, воскресенье, 7.30

Где: Казанская набережная.

Стоимость: от 500 до 1200 р.

27 сентября с новой Казанской набережной стартует полумарафон «Оружейная столица». Забег обещает стать одним из самых ярких событий серии забегов Тульского марафона. Участники стартуют с новой Казанской набережной и побегут по центральным улицам!

Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике» Когда: 1 сентября — 15 октября. Где: Дом-музей В. В. Вересаева . Оригинальная экспозиция открылась в Доме-музее В. В. Вересаева . Гости усадьбы познакомятся с шедеврами, выполненными ландшафтным дизайнером из музея-усадьбы «Ясная Поляна» Сергеем Сошневым. Проявляя фантазию, Сергей Алексеевич талантливо умеет разглядеть в природном материале и косолапого мишку, и лося с раскидистыми рогами, и величественного льва. Центральное место в выставке занимает раздел «Мифы Древней Греции». И это не случайность. Викентий Вересаев интересовался культурой страны, знал древнегреческий язык и переводил поэтов Древней Греции. В том числе перевел на современный русский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Среди скульптур можно увидеть известных мифологических персонажей — Медузу Горгону, Персея, Андромеду, древнегреческого бога виноделия Вакха и даже самого Гомера! Кроме того, экспозиция включает разделы, отражающие богатый мир флоры и фауны. Это скульптуры животных, растений, иллюстрации к литературным произведениям и мультипликационным фильмам.

Когда: 27 августа — 1 декабря.

Где: Дом-музей В. В. Вересаева .

Вход: свободный.

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает в арт-проект «За садовой оградой». Выставка декоративной скульптуры Людмилы Христофориди.

Людмила Михайловна родилась в одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.

Визуальное путешествие по кремлям России Когда: 29 августа — 30 октября, с 10.00 до 18.00. Где: Тульский областной краеведческий музей.