Выходные в Туле: 25-27 сентября
На этих выходных отмечаем День родного города и 500-летие кремля, наслаждаемся хорошей музыкой и болеем за наших! А еще крутые концерты, выставки, марафоны, спектакли, фестивали и немного, а может быть и много юмора!
26 сентября в Туле пройдут масштабные празднования Дня города и 500-летия кремля. Для туляков и гостей города подготовлена яркая программа с выступлением звезд, спортивными состязаниями, вкусными угощениями, спектаклями и фейерверком.
Театральный дворик
Где: Пр. Ленина, Казанская набережная, Ул. Металлистов.
Уличный театр — это театр без границ, под открытым небом, где каждый в одно мгновение на время может превратиться в артиста и музыканта. Девиз фестиваля в этом году: «Двигайся, смейся, шути!»
Двенадцатый фестиваль удивляет, шумит, поёт, барабанит и радует не только на театральных площадках, но прямо на проспекте и в общественном транспорте.
Znaki
Когда: 25 сентября, пятница, 20.00.
Где: Harat's pub.
Стоимость: 1000 руб.
Тёма Artemov
Когда: 25 сентября, пятница, 19.30.
Где: тульский рок-клуб М2.
Вход: 500 руб.
Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
PARTY 90
Когда: 25-26 сентября, пятница-суббота, 00.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 350 руб.
Мария Миронова. «Чтения со смыслом»
Когда: 26 сентября, суббота, 18.30.
Где: Дом Дворянского собрания.
Стоимость: 1000 рублей.
Трибьют-шоу «Биттлз»
Когда: 26 сентября, суббота, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 600 рублей.
Москва – Петушки
Где: тульский рок-клуб М2..
Стоимость: от 600 до 1000 р.
Сделано в Тульской области
Где: Ул. Металлистов (возле Крестовоздвиженской площади).
Лекция по урбанистике и первый тульский документальный спектакль «Радиозавод»
Где: Кластер «Октава».
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.
День рождения тульского экзотариума
Где: Тульский экзотариум.
В последние выходные сентября состоится День города, а экзотариум отпразднует ещё и День рождения. В субботу с 12.00 до 19.00 по Белоусовскому парку будет гулять тираннозавр, почти настоящий! С ним можно будет сфотографироваться. В полдень на площади перед зданием экзотариума в парке состоится тематический конкурс рисунка на асфальте, а также пройдут бесплатные интерактивы от «Форта Байярд».
Фестиваль народной дружбы «Национальный квартал»
Где: Городское пространство «Искра».
В воскресенье с 12 до 16 часов в городском пространстве «Искра» жителей Тулы ждёт яркая культурно-развлекательная программа, а также дегустация национальных блюд.
В калейдоскоп культурно-национальных событий будет вовлечено более 15 представителей разных народностей. Вместе с ними участие примут студенты из тульских вузов. Участники развернут свою деятельность на площади культурного пространства «Искра», где представят национальную кухню, конкурсы, мастер-классы, продемонстрируют предметы народного творчества и искусства.
Путешествие выходного дня «Крапивна - Одоев»
Где: Центр приема гостей Тульской области.
Стоимость: 2800-2900 р.
Полуфинал «Оружейной лиги» КВН
Где: Городской концертный зал.
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 р.
«Арсенал» – «Ростов»
Где: стадион «Арсенал».
Стоимость: 150-500 рублей.
Полумарафон «Оружейная столица» 2020
Где: Казанская набережная.
Стоимость: от 500 до 1200 р.
Выставка «Мифы Древней Греции в современной корнепластике»
Где: Дом-музей
Арт-проект «За садовой оградой»
Где: Дом-музей
Вход: свободный.
Дом-музей
Людмила Михайловна родилась в одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.
Визуальное путешествие по кремлям России
Где: Тульский областной краеведческий музей.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Ко-ко-ко!
Удивительные приключения необычной курочки, которая умеет отлично петь, танцевать и мечтает стать звездой цирка.
Самый жестокий год
Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать всё, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!