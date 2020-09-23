На День города в Туле пройдет ярмарка «Сделано в Тульской области»
«Сделано в Тульской области» на День города — ярмарка вкусов, впечатлений и безупречного качества продукции от региональных производителей!
26 сентября в честь Дня города Тулы и празднования 500-летия Тульского кремля пройдёт первая масштабная ярмарка производителей региона «Сделано в Тульской области».
Туляки и гости областного центра смогут попробовать эталонное качество продукции производителей региона, а также интересно провести время всей семьей на ярмарке вкуса и впечатлений «Сделано в Тульской области».
Мероприятие с увлекательной программой и разнообразным выбором товаров пищевой продукции региональных производителей будет проходить в двух локациях нашего города: в Центральном парке культуры и отдыха имени
Локация на улице Металлистов (возле Крестовоздвиженской площади)
- ООО «ПКФ «КРОДО»: арахисовая, кедровая паста
- ОАО «Алексинский мясокомбинат»: мясные рулеты, колбасы в ассортименте
- ООО «Кондитерская фабрика «Тулячка»: кондитерские и пряничные изделия
- Тульский хлебокомбинат: хлебобулочные изделия
- ООО «Традиции Белева»: пастила, мармелад
- ООО «ТД «Богучарово-маркет»: варенье и овощные закуски
- ООО «ТМ «Медовые традиции»: пряники
- ООО «Леда»: напитки безалкогольные, негазированные и газированные
- АО «Тульский молочный комбинат»: молочная продукция
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ИП КюлянАшот Хачикович: хлеб, хлебобулочные изделия
- ООО «Пряничная столица»: пряники
- Тульский мясокомбинат: колбасные изделия
- Пекарня «От Иваныча»: хлебобулочные изделия
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ИП Сигин(Бискотто): имбирные пряники ручной работы
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ИП ПоляковаИрина Анатольевна: пряники
Локация ЦПКиО им. П. П. Белоусова
- ООО «Агроцентр «Русская нива»: мясные блюда, рулеты в ассортименте
- ООО «АгроПром»: хлопья быстрого приготовления
- ООО «Пищевик»: хлеб, хлебобулочные изделия
- ООО «Белевская пастила»: пастила
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ИП СулеинАлександр Николаевич: березовый квас, сбитень
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ИП ШехватовВладимир Юрьевич: пряники «Купец Шехватов»
- ООО «Боярские сладости»: печенье
На улице Металлистов (возле Крестовоздвиженской площади) с 11.00 до 22.00 помимо возможности продегустировать самую свежую продукцию тульских производителей гостей ожидают интересные развлечения для всей семьи: мастер-классы по изготовлению арахисовой пасты, занятные викторины, познавательные истории происхождения любимых сладостей, а также памятные фотографии в креативной фотозоне «Сделано в Тульской области».
11.00-11.30 – ведущий расскажет гостям о программе «Сделано в Тульской области», познакомит с участниками, объяснит условия участия в конкурсе «Инста-фото»
11.30-12.00 – конкурсы от организатора с памятными призами
13.00−14.00 – официальное открытие ярмарки пройдет с участием гостей: председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова и главы администрации Тулы Дмитрия Миляева
В Центральном парке имени П. П. Белоусова радушные домики тульских производителей будут открыты гостям с 10.00, а сцена возле них обещает насыщенную концертную программу от организаторов.
Конкурсы с особенными призами обеспечены посетителям обеих локаций. К слову, без подарка не останется ни один из посетителей ярмарки: сувениры, шарики и вкусный чай к сладким дегустациям обеспечены всем желающим.
Ну а тех, кто не привык упускать драгоценное время для своего дела даже в праздник, ждет полезное дополнение к народному гулянью: специалисты центра «Мой бизнес» проконсультируют о возможностях государственной поддержки для действующих предпринимателей и тех, кто хочет выйти на экспорт или только думает открыть свой бизнес.
Программа мероприятия, а также информация для всех желающих о реализуемых проектах – на брендированных промостойках в самых популярных праздничных локациях.
«Сделано в Тульской области» возрождает исконные традиции русских ярмарок, когда это не просто продуктовый шопинг, а настоящий праздник изобилия и удальства мастеров!
Программа поддержки региональных производителей «Сделано в Тульской области» была запущена по поручению губернатора региона Алексея Дюмина и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На сегодняшний день проект насчитывает более шестидесяти участников. Его главная цель — собрать под единым логотипом исключительно качественную пищевую продукцию для своих потребителей и содействовать развитию локальных производителей.
Среди широкого перечня реализуемых мер поддержки: продвижение в ассортимент крупнейших торговых сетей, федеральных и международных электронных площадок, финансовые преференции для участников, маркетинговое сопровождение и участие производителей Тульского региона в федеральных и международных выставках.
Активная работа по данным направлениям уже дает свои плоды: еженедельные дегустации на базе гипермаркета «Магнит» дает возможность познакомиться с продукцией не только многочисленным гостям магазина, но и представителям самой сети, ассортимент которой уже в скором времени пополнится продукцией участников. Узнать ее тулякам будет легко по брендированным ценниковыделителям и логотипу «Сделано в Тульской области» на самих товарах.
Праздничная ярмарка «Сделано в Тульской области» в честь Дня города-героя Тулы и 500-летия Тульского кремля — отличная возможность попробовать эталонное качество и безупречный вкус продукции, произведенной в соответствии со всеми стандартами и исконными рецептами любимых лакомств.
Подробнее узнать о проекте, а также о программе мероприятия можно на сайте мойбизнестула.рф, в социальных сетях центра «Мой бизнес» и программы «Сделано в Тульской области», а также по телефону 8 (800) 600-777-1.
Поздравляем с праздником всех жителей и гостей региона и ждем в гости на ярмарку вкуса и впечатлений «Сделано в Тульской области»!