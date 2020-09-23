На День города в Туле пройдет ярмарка «Сделано в Тульской области»

«Сделано в Тульской области» на День города — ярмарка вкусов, впечатлений и безупречного качества продукции от региональных производителей!

26 сентября в честь Дня города Тулы и празднования 500-летия Тульского кремля пройдёт первая масштабная ярмарка производителей региона «Сделано в Тульской области».

Туляки и гости областного центра смогут попробовать эталонное качество продукции производителей региона, а также интересно провести время всей семьей на ярмарке вкуса и впечатлений «Сделано в Тульской области».

Мероприятие с увлекательной программой и разнообразным выбором товаров пищевой продукции региональных производителей будет проходить в двух локациях нашего города: в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова и сердце исторической Тулы – на улице Металлистов (возле Крестовоздвиженской площади). В общей сложности свою продукцию жителям и гостям региона представят 23 участника программы.

список участников ярмарки

Локация на улице Металлистов (возле Крестовоздвиженской площади)

ООО «ПКФ «КРОДО»: арахисовая, кедровая паста

ОАО «Алексинский мясокомбинат»: мясные рулеты, колбасы в ассортименте

ООО «Кондитерская фабрика «Тулячка»: кондитерские и пряничные изделия

Тульский хлебокомбинат: хлебобулочные изделия

ООО «Традиции Белева»: пастила, мармелад

ООО «ТД «Богучарово-маркет»: варенье и овощные закуски

ООО «ТМ «Медовые традиции»: пряники

ООО «Леда»: напитки безалкогольные, негазированные и газированные

АО «Тульский молочный комбинат»: молочная продукция

ИП Кюлян Ашот Хачикович: хлеб, хлебобулочные изделия

Ашот Хачикович: хлеб, хлебобулочные изделия ООО «Пряничная столица»: пряники

Тульский мясокомбинат: колбасные изделия

Пекарня «От Иваныча»: хлебобулочные изделия

ИП Сигин (Бискотто): имбирные пряники ручной работы

(Бискотто): имбирные пряники ручной работы ИП Полякова Ирина Анатольевна: пряники

Локация ЦПКиО им. П. П. Белоусова

ООО «Агроцентр «Русская нива»: мясные блюда, рулеты в ассортименте

ООО «АгроПром»: хлопья быстрого приготовления

ООО «Пищевик»: хлеб, хлебобулочные изделия

ООО «Белевская пастила»: пастила

ИП Сулеин Александр Николаевич: березовый квас, сбитень

Александр Николаевич: березовый квас, сбитень ИП Шехватов Владимир Юрьевич: пряники «Купец Шехватов»

Владимир Юрьевич: пряники «Купец Шехватов» ООО «Боярские сладости»: печенье

программа мероприятия

На улице Металлистов (возле Крестовоздвиженской площади) с 11.00 до 22.00 помимо возможности продегустировать самую свежую продукцию тульских производителей гостей ожидают интересные развлечения для всей семьи: мастер-классы по изготовлению арахисовой пасты, занятные викторины, познавательные истории происхождения любимых сладостей, а также памятные фотографии в креативной фотозоне «Сделано в Тульской области».

11.00-11.30 – ведущий расскажет гостям о программе «Сделано в Тульской области», познакомит с участниками, объяснит условия участия в конкурсе «Инста-фото»

11.30-12.00 – конкурсы от организатора с памятными призами

12.30-13.30 – мастер-класс по приготовлению арахисовой пасты

13.00−14.00 – официальное открытие ярмарки пройдет с участием гостей: председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова и главы администрации Тулы Дмитрия Миляева

14.00-14.30 – рассказ о тульском прянике с большой дегустацией и памятными призами для участников

14.30-15.30 – большая дегустация новинок АО «Тульский молочный комбинат»

15.30-16.00 – увлекательная программа с конкурсами и подарками для детей от ООО «Леда»

16.00-17.00 – большая дегустация продукции ООО ТД «Богучарово-маркет»

16.30-17.30 – конкурсы от организатора с памятными призами для участников

17.30-18.30 – дегустация самого вкусного и большого пирога от тульского производителя

18.30-19.00 – конкурс от организатора с памятными призами для участников

19.00-20.00 – большая дегустация продукции ООО «ТМ «Медовые традиции»

20.00-20.30 – конкурс от организаторов с памятными призами для участников

21.00-22.00 – подведение итогов конкурса «Инста-фото», вручение главных призов

В Центральном парке имени П. П. Белоусова радушные домики тульских производителей будут открыты гостям с 10.00, а сцена возле них обещает насыщенную концертную программу от организаторов.

Конкурсы с особенными призами обеспечены посетителям обеих локаций. К слову, без подарка не останется ни один из посетителей ярмарки: сувениры, шарики и вкусный чай к сладким дегустациям обеспечены всем желающим.

Ну а тех, кто не привык упускать драгоценное время для своего дела даже в праздник, ждет полезное дополнение к народному гулянью: специалисты центра «Мой бизнес» проконсультируют о возможностях государственной поддержки для действующих предпринимателей и тех, кто хочет выйти на экспорт или только думает открыть свой бизнес.

Программа мероприятия, а также информация для всех желающих о реализуемых проектах – на брендированных промостойках в самых популярных праздничных локациях.

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О программе «Сделано в Тульской области»

Программа поддержки региональных производителей «Сделано в Тульской области» была запущена по поручению губернатора региона Алексея Дюмина и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На сегодняшний день проект насчитывает более шестидесяти участников. Его главная цель — собрать под единым логотипом исключительно качественную пищевую продукцию для своих потребителей и содействовать развитию локальных производителей.

Среди широкого перечня реализуемых мер поддержки: продвижение в ассортимент крупнейших торговых сетей, федеральных и международных электронных площадок, финансовые преференции для участников, маркетинговое сопровождение и участие производителей Тульского региона в федеральных и международных выставках.

Активная работа по данным направлениям уже дает свои плоды: еженедельные дегустации на базе гипермаркета «Магнит» дает возможность познакомиться с продукцией не только многочисленным гостям магазина, но и представителям самой сети, ассортимент которой уже в скором времени пополнится продукцией участников. Узнать ее тулякам будет легко по брендированным ценниковыделителям и логотипу «Сделано в Тульской области» на самих товарах.

Праздничная ярмарка «Сделано в Тульской области» в честь Дня города-героя Тулы и 500-летия Тульского кремля — отличная возможность попробовать эталонное качество и безупречный вкус продукции, произведенной в соответствии со всеми стандартами и исконными рецептами любимых лакомств.

Подробнее узнать о проекте, а также о программе мероприятия можно на сайте мойбизнестула.рф, в социальных сетях центра «Мой бизнес» и программы «Сделано в Тульской области», а также по телефону 8 (800) 600-777-1.

Поздравляем с праздником всех жителей и гостей региона и ждем в гости на ярмарку вкуса и впечатлений «Сделано в Тульской области»!