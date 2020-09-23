PARTY 90
25 и 26 сентября в Concert Hall пройдет самая жаркая дискотека 90-х.
Гарантировано: нереальная атмосфера ностальгии, конкурсы, призы, хорошее настроение и самая лучшая музыка!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
25 сентября 2020, пятница
00:00
26 сентября 2020, суббота
00:00
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
26 сентября, суббота 00:00
₽ Билеты: 350 ₽