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PARTY 90

PARTY 90

25 и 26 сентября в Concert Hall пройдет самая жаркая дискотека 90-х.

Гарантировано: нереальная атмосфера ностальгии, конкурсы, призы, хорошее настроение и самая лучшая музыка!

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
25 сентября 2020, пятница
00:00
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26 сентября 2020, суббота
00:00
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Касса
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Игра
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26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
PARTY 90
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26 сентября, суббота 00:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 350 ₽
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