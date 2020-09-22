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В День города «Октава» покажет тулякам документальный спектакль

В День города «Октава» покажет тулякам документальный спектакль

Также в субботу в индустриальном кластере состоится лекция по урбанистике.

В субботу, 26 сентября, в рамках празднования Дня города Тулы творческий индустриальный кластер «Октава» представит тулякам и гостям оружейной столицы лекцию по урбанистике и первый тульский документальный спектакль «Радиозавод». Мероприятия состоятся в Большом зале «Октавы».

Для интересующихся архитектурой кластер «Октава» подготовил лекцию по урбанистике. Прочитает её писатель, урбан-блогер, главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.

Павел расскажет о редевелопменте – о том, насколько он популярен в России, где бывшие заводы превращаются в лофты и арт-кластеры. Посетители узнают, как получить в собственность водонапорную башню, почему краснокирпичный стиль стал таким популярным и многое другое.

Начало лекции в 16.30. Продолжительность – 1,5 часа. Предусмотрена онлайн-трансляция на официальном YouTube-канале «Октавы». Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Музей станка творческого индустриального кластера «Октава» совместно с независимой театральной компанией «Барабан» покажет документальный спектакль «Радиозавод». В его основу легли интервью с работниками завода «Октава» разных лет. Это реальные истории людей, судьбы которых неразрывно связаны с жизнью завода и страны.

Спектакль обращается к истории, к документам времени и к уникальным людям, которые создавали уникальные вещи. «Радиозавод» – это первый опыт создания спектакля, посвященного легендарному радиозаводу «Октава».

Режиссер спектакля – Евгений Маленчев, композитор – Фёдор Кондращев, видеограф – Александр Миндрин, драматург – Юлия Поспелова. Начало спектакля в 19.00. Продолжительность – 50 минут. Вход бесплатный.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:45 0
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