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Тульский экзотариум приглашает всех на двойной праздник
Фото из архива MySlo

Тульский экзотариум приглашает всех на двойной праздник

В последние выходные сентября состоится День города, а экзотариум отпразднует ещё и День рождения.

В субботу, 26 сентября, с 12.00 до 19.00 по Белоусовскому парку будет гулять тираннозавр, почти настоящий! С ним можно будет сфотографироваться. В полдень на площади перед зданием экзотариума в парке состоится тематический конкурс рисунка на асфальте, а также пройдут бесплатные интерактивы от «Форта Байярд».

В 14 часов там же запланированы бесплатные мастер-классы, по изготовлению закладок для книг в технике «оригами» и интерактивная книжная выставка «Фантастические твари» от Тульской областной детской библиотеки. Все желающие смогут принять участие в мероприятиях от фитнес-клуба «Хулиган» и выиграть памятные призы.

В 17.00 на площади перед парковым зданием экзотариума состоится концерт духовой музыки. Непосредственно в здании для гостей подготовлена увлекательная викторина, а также авторская выставка фигурок лягушек, фотографий и рисунков.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:38 +3
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Место
ТулаЦПКиО имени БелоусоваЦентральный парк Белоусова

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