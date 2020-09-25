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Полумарафон «Оружейная столица» 2020

Полумарафон «Оружейная столица» 2020

27 сентября с новой Казанской набережной стартует полумарафон «Оружейная столица». Забег обещает стать одним из самых ярких событий серии забегов Тульского марафона. Участники стартуют с новой Казанской набережной и побегут по центральным улицам! Мероприятие приурочено ко Дню города, а это значит, что в течение всего дня вас ждут самые разные развлечения: концерты, мастер-классы, яркие фотозоны, детская анимация и праздничный салют.

 
Как всегда, здесь для вас подготовят электронный хронометраж, индивидуальные номера, необычные медали и уже полюбившиеся всем фирменные тульские пряники. А еще при регистрации вы сможете приобрести яркие коллекционные футболки!
 
На полумарафоне «Оружейная столица» вы не просто пробежите по самым красивым местам Тулы, но и окунетесь в атмосферу незабываемого городского праздника. 
 
Что Вас ждет?
 
  • старт из самого центра города;
  • вдохновляющая музыка;
  • быстрая регистрация;
  • раздевалки и хранение вещей;
  • чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing;
  • оригинальная медаль финишёра - уверены, такой медали у вас нет;
  • незабываемый праздник городского масштаба;
  • восхищение болельщиков и просто отличное настроение!
Ждем вас на старте! Подробности по ссылке.
 
Где и когда?
Казанская набережная
27 сентября 2020, воскресенье
07:30
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Касса
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
Купить билет
18 октября, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Нейромонах Феофан
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15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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