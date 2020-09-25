Полумарафон «Оружейная столица» 2020
27 сентября с новой Казанской набережной стартует полумарафон «Оружейная столица». Забег обещает стать одним из самых ярких событий серии забегов Тульского марафона. Участники стартуют с новой Казанской набережной и побегут по центральным улицам! Мероприятие приурочено ко Дню города, а это значит, что в течение всего дня вас ждут самые разные развлечения: концерты, мастер-классы, яркие фотозоны, детская анимация и праздничный салют.
Как всегда, здесь для вас подготовят электронный хронометраж, индивидуальные номера, необычные медали и уже полюбившиеся всем фирменные тульские пряники. А еще при регистрации вы сможете приобрести яркие коллекционные футболки!
На полумарафоне «Оружейная столица» вы не просто пробежите по самым красивым местам Тулы, но и окунетесь в атмосферу незабываемого городского праздника.
Что Вас ждет?
- старт из самого центра города;
- вдохновляющая музыка;
- быстрая регистрация;
- раздевалки и хранение вещей;
- чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing;
- оригинальная медаль финишёра - уверены, такой медали у вас нет;
- незабываемый праздник городского масштаба;
- восхищение болельщиков и просто отличное настроение!
Ждем вас на старте! Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, Тула
27 сентября 2020, воскресенье
07:30
18 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽