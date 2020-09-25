Полумарафон «Оружейная столица» 2020

27 сентября с новой Казанской набережной стартует полумарафон «Оружейная столица». Забег обещает стать одним из самых ярких событий серии забегов Тульского марафона. Участники стартуют с новой Казанской набережной и побегут по центральным улицам! Мероприятие приурочено ко Дню города, а это значит, что в течение всего дня вас ждут самые разные развлечения: концерты, мастер-классы, яркие фотозоны, детская анимация и праздничный салют.

Как всегда, здесь для вас подготовят электронный хронометраж, индивидуальные номера, необычные медали и уже полюбившиеся всем фирменные тульские пряники. А еще при регистрации вы сможете приобрести яркие коллекционные футболки!

На полумарафоне «Оружейная столица» вы не просто пробежите по самым красивым местам Тулы, но и окунетесь в атмосферу незабываемого городского праздника.

Что Вас ждет?

старт из самого центра города;

вдохновляющая музыка;

быстрая регистрация;

раздевалки и хранение вещей;

чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing;

оригинальная медаль финишёра - уверены, такой медали у вас нет;

незабываемый праздник городского масштаба;

восхищение болельщиков и просто отличное настроение!