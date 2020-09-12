Самый жестокий год

Страна: США, ОАЭ, 2014

Премьера: в РФ 17.09.2020

Режиссер: Джей Си Чендор

Актеры: Оскар Айзек, Джессика Честейн, Дэвид Ойелоуо, Алессандро Нивола, Элиес Габел, Альберт Брукс, Лорна Прюс, Кристофер Эбботт, Мэттью Мехер

Жанр: боевик, драма, криминал

Продолжительноcть: 125 мин

Бюджет: $20 000 000,00

Сбор в мире: $12 007 070,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,61

Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать все, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.