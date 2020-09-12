Самый жестокий год
Страна:
США, ОАЭ, 2014
Премьера:
в РФ 17.09.2020
Режиссер:
Джей Си Чендор
Актеры:
Оскар Айзек, Джессика Честейн, Дэвид Ойелоуо, Алессандро Нивола, Элиес Габел, Альберт Брукс, Лорна Прюс, Кристофер Эбботт, Мэттью Мехер
Жанр:
боевик, драма, криминал
Продолжительноcть:
125 мин
Бюджет:
$20 000 000,00
Сбор в мире:
$12 007 070,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,61
Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать все, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.
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19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
26 сентября, суббота 20:00
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₽ Билеты: 350 ₽