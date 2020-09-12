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Самый жестокий год

Самый жестокий год

Страна:
США, ОАЭ, 2014
 
Премьера:
в РФ 17.09.2020
 
Режиссер:
Джей Си Чендор
  
Актеры:
Оскар Айзек, Джессика Честейн, Дэвид Ойелоуо, Алессандро Нивола, Элиес Габел, Альберт Брукс, Лорна Прюс, Кристофер Эбботт, Мэттью Мехер
  
Жанр:
боевик, драма, криминал
  
Продолжительноcть:
125 мин
  
Бюджет:
$20 000 000,00
  
Сбор в мире:
$12 007 070,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
6,61
          
 

Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать все, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.

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Сегодня
20:00 ДКЖ Кино
Завтра
21:35 ДКЖ Кино
19 сентября, суббота
20:00 ДКЖ Кино
20 сентября, воскресенье
22:00 ДКЖ Кино
23 сентября, среда
20:00 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
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 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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28 ноября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1400 ₽
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26 сентября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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26 октября, понедельник 19:00
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 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
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Concert Hall
 ₽  Билеты: 350 ₽
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