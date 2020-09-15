Ко-ко-ко!
Страна:
Аргентина, Испания, 2019
Премьера:
в РФ 17.09.2020
Режиссер:
Эдуардо Гонделл, Виктор Мониготе
Актеры:
Эва Аче, Хосе Мота, Ана де Анхелес, Алехандро Гарсиа, Виктор Мониготе, Альваро Наварро
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
80 мин
Сбор в мире:
$946 999,00
Удивительные приключения необычной курочки, которая умеет отлично петь, танцевать и мечтает стать звездой цирка.
Сегодня
|12:30
|Алмаз Синема
Завтра
|12:30
|Алмаз Синема
19 сентября, суббота
|12:30
|Алмаз Синема
20 сентября, воскресенье
|12:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:30
19 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
12:30
20 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:30
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
26 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
18 - 19 сентября
₽ Билеты: 350 ₽