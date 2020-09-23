Путешествие выходного дня «Крапивна - Одоев»
Предлагаем Вам 27 сентября отправится с нами по удивительному маршруту Тульского края «Крапивна-Одоев». Ни для кого не секрет, что в Тульском крае существует немало исторически значимых городов и сел. Чем же отличается Крапивна и Одоев от прочих достопримечательных мест.
На сегодняшний день Крапивна сохраняет облик провинциального городка дореволюционного времени. На территории села располагается Крапивенский музей, расположенный в старинном купеческом особняке, где вы узнаете все о богатейшей истории небольшого городка.
Но, почему именно «Крапивна»?
Дело в том, что крапива - это официальный символ и фирменный знак села, который изображается на его гербе. Каждый год в Крапивне проходит Международный фестиваль крапивы, олицетворяющей прилив сил, энергии и стойкости.
Западнее от Крапивны находится славный город Одоев. Красоты лесов Засечной черты притягивают гостей и жителей Одоева. Немало интересного и в окрестностях Одоева. Изюминкой города считают прославленную на весь мир филимоновскую игрушку. В Одоеве находится музей, где проходят экскурсии и интерактивные программы, чаепитие, мастер-классы по технике лепки и росписи филимоновской игрушки, которые не оставляют ни одного посетителя равнодушным.
В рамках программы которого состоится:
- Знакомство с Крапивенским краеведческим музеем;
- Обзорная экскурсия по Крапивне;
- Экскурсия в Музее филимоновской игрушки + мастер-класс по росписи игрушки.
В программу включён обед.
Сбор группы: в 9:00 от Центра приема гостей Тульской области.
Стоимость экскурсии:
- Взрослые: 2900 руб./чел.
- Льготники: 2800 руб./чел.
В целях безопасности необходимо иметь при себе индивидуальные средства защиты (маски).
Количество мест ограничено!
Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00, 8-920-272-39-39.
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
27 сентября 2020, воскресенье
09:00
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽