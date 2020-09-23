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Путешествие выходного дня «Крапивна - Одоев»

Путешествие выходного дня «Крапивна - Одоев»

Предлагаем Вам 27 сентября отправится с нами по удивительному маршруту Тульского края «Крапивна-Одоев». Ни для кого не секрет, что в Тульском крае существует немало исторически значимых городов и сел. Чем же отличается Крапивна и Одоев от прочих достопримечательных мест.

На сегодняшний день Крапивна сохраняет облик провинциального городка дореволюционного времени. На территории села располагается Крапивенский музей, расположенный в старинном купеческом особняке, где вы узнаете все о богатейшей истории небольшого городка. 
 
Но, почему именно «Крапивна»?
 
Дело в том, что крапива - это официальный символ и фирменный знак села, который изображается на его гербе. Каждый год в Крапивне проходит Международный фестиваль крапивы, олицетворяющей прилив сил, энергии и стойкости. 
 
Западнее от Крапивны находится славный город Одоев. Красоты лесов Засечной черты притягивают гостей и жителей Одоева. Немало интересного и в окрестностях Одоева. Изюминкой города считают прославленную на весь мир филимоновскую игрушку. В Одоеве находится музей, где проходят экскурсии и интерактивные программы, чаепитие, мастер-классы по технике лепки и росписи филимоновской игрушки, которые не оставляют ни одного посетителя равнодушным. 
 
В рамках программы которого состоится:
 
  • Знакомство с Крапивенским краеведческим музеем;
  • Обзорная экскурсия по Крапивне;
  • Экскурсия в Музее филимоновской игрушки + мастер-класс по росписи игрушки. 
В программу включён обед.
 
Сбор группы: в 9:00 от Центра приема гостей Тульской области.
Стоимость экскурсии:
  • Взрослые: 2900 руб./чел.
  • Льготники: 2800 руб./чел.
В целях безопасности необходимо иметь при себе индивидуальные средства защиты (маски).
 
Количество мест ограничено! 
Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00, 8-920-272-39-39.
 
Где и когда?
Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
27 сентября 2020, воскресенье
09:00
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Касса
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Александр Серов
Купить билет
25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
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