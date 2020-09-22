Полуфинал «Оружейной лиги» КВН
27 сентября в Городском концертном зале пройдет 1/2 финала «Оружейной лиги» КВН.
Напоминаем, что на всей территории Тульской области действует масочный режим. Нахождение на игре без маски - запрещено. Не забывайте и о социальной дистанции.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
27 сентября 2020, воскресенье
17:00
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽