Мария Миронова. «Чтения со смыслом»

26 сентября в Колонном зале Дворянского собрания народная артистка России представит программу «Чтения со смыслом».

В современном мире, за бесчисленным потоком информации, когда общение переместилось в социальные сети, мы почти забыли о том, что такое обычная беседа. Не видеозвонки, чаты или онлайн-конференции, а личная встреча и живая беседа людей, объединенных общими интересами. Процесс чтения для многих превратился сегодня в механическое прокручивание ленты Интернет- новостей, в то время как книги, хранящие трепетные и тонкие истории переживаний человеческой души, пылятся на полках. Проект «Чтения со смыслом» предлагает отдохнуть от гаджетов, почитать вслух и обсудить про-блемы, которые волнуют каждого из нас.

«Чтения со смыслом» – это беседы писателя и артиста о вечном и насущном; это чтение вслух, разговоры об услышанном и прочувствованном. Это возможность вспомнить прошлое, открыть для себя удивительный мир общения «здесь и сейчас» через прочитанные истории.

Каждое «Чтение» связано с определенной темой, которой посвящена подборка авторских рассказов писателя и продюсера культурных проектов Ирады Берг.

26 сентября на сцене Колонного зала Дворянского собрания актриса Мария Миронова прочтет несколько рассказов из нового сборника Ирады Берг «Отражение». Мария и Ирада будут говорить со зрителями на темы, затронутые в этих рассказах. Сборник вышел из печати в январе 2020 года. Обложку и иллюстрации к нему создал выдающийся художник Юрий Купер.

В программе принимает участие Александра Фёдорова (фортепиано)

Концерт проходит при поддержке Правительства Тульской области.

Мария Миронова – народная артистка России, родилась в актёрской семье Екатерины Градовой и Андрея Миронова. Сниматься в кино начала еще в детстве - у Станислава Говорухина в картине «Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна». Сегодня актриса успешно работает в кинематографе, играет в театре, активно поддерживает культурно-общественные и благотворительные проекты.

Ирада Берг – член Союза писателей Санкт-Петербурга, продюсер культурных проектов, Председатель благотворительного фонда «Ренессанс». Автор психологических романов, в том числе в соавторстве с Янушем Вишневским («Любовь и другие диссонансы») и

Максимом Ефимовым («Враг номер один»), серии детских книг о волшебных приключениях мальчика Пети, ведущая и автор программы «Реноме» на Уoutube канале Санкт-Петербургского Дома книги.

Александра Фёдорова - выпускница Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. Лауреат международных конкурсов и фестивалей в России, Болгарии, Литве, Италии. Выступает с концертами как в России, так и за рубежом как солист, участник камерного ансамбля и концертмейстер. Постоянный участник концертов в залах Московской государственной Консерватории, в Большом театре России, и в других залах России и Европы. В 2018 награждена дипломом участника международного фестиваля камерной музыки « Весна в России».