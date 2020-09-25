Участник проекта «Голос 60+» Валентин Бузовкин: «Мой секрет – в постоянном движении»

Выступление Валентина Бузовкина показали в первом выпуске проекта «Голос 60+» на Первом канале. Он исполнил песню Лучо Даллы «Памяти Карузо» на итальянском языке. Лев Лещенко оценил мастерство и повернулся к музыканту.

– Спасибо вам. Я слушал и думал — сейчас я повернусь, стоит высоченный итальянец с потрясающей шевелюрой… И вдруг — в этом миниатюрном человеке – такая жизненная сила, энергия и такой звук настоящий, красивый, итальянский — бельканто, — прокомментировал Лещенко.

Выступление в «Голосе» – результат упорной работы. Валентин Бузовкин посвятил музыке всю жизнь: окончил Тульское музыкальное училище им. Даргомыжского, работал в ресторанах, в том числе заграничных, и преподавал музыку детям. Мужчина уверен: возраст – не помеха для достижения новых высот.

– Когда подумал отправить анкету в «Голос 60+», жена сказала: «Ну зачем тебе это нужно?» А я решил не упускать шанс и послал сразу две заявки на участие: от себя и жены Людмилы. Она у меня тоже всю жизнь занимается музыкой.

Я мечтал попасть в «Голос» и спеть с ней дуэтом. У нас есть песня, которая всегда приносит победу. Наша любимая Ricchi e Poveri – Cosa Sei.

В 2018 году мы с ней выступали на итальянских вечерах, победили и даже получили приглашение в Италию.

Так вот, я отправил наши анкеты, приложил аудио, видео, фото и забыл. А потом на почту пришло приглашение на кастинг в Останкино! Причем прошли и я, и жена. Нам предстояли предварительные прослушивания, в жюри был Юрий Аксюта. Всех конкурсантов поделили на группы по 20 человек. Из каждой такой группы пройти дальше могли только четверо. Мы пели а капелла, и снова прошли вдвоем. Но когда через две недели нам позвонили и пригласили уже на съемки слепых прослушиваний, нужно было выбирать: или я, или Людмила. Жена сказала, что я старше, поэтому должен попробовать себя, а у нее всё впереди.

Дальше всё завертелось. Я был на репетиции в оркестре, где участникам помогают подобрать репертуар. Решили остановиться на песне «Памяти Карузо», которую я исполнял на отборе. А затем 12 июня была уже генеральная репетиция, 13 июня – съемка слепых прослушиваний. И совсем недавно снимали поединки. Но всё, что происходило там, пока секрет.

Наставником Валентина Бузовкина в проекте стал Лев Лещенко. И теперь музыканты работают в тесном контакте.

– На слепых прослушиваниях я выступал предпоследним, все наставники уже почти набрали команды. В самом начале съемок поворачивались почти ко всем, а потом прекратили, даже очень достойные голоса уходили ни с чем. Но мне повезло. Лев Валерьянович, правда, повернулся не сразу. Я спел первый куплет, а все кресла были отвернуты. Не скажу, что сильно переживал, это не в моих правилах. Но напряжение было больше обычного: сцена очень ответственная, но ведь я уже пел на телевидении, и это тоже моя победа!

Когда Лев Лещенко повернулся, сразу почувствовал прилив сил. Всё-таки я что-то значу! Теперь он помогает мне готовиться к выступлению, дает советы по исполнению, настроению. Однажды мы даже встречались на репетиции у него в офисе. Каждая такая встреча и каждое слово от такого профессионала важны для меня. А в общении он простой, мягкий и обходительный.

Свое мастерство в музыке Валентин Бузовкин оттачивает всю жизнь. В основном – на сцене любимого Ясногорска и в ресторанах.



Репетирует Валентин Бузовкин в небольшой скромной студии на территории стадиона в Ясногорске.

– Мы с женой, как и многие музыканты того времени, зарабатывали деньги в ресторанах Черкесска, Туапсе, Сочи, Сухуми и т. д. Я пел на разных языках: карачаевском, абазинском, черкесском, армянском, грузинском, греческом и других. В их числе и итальянский. Кстати, ни один из этих языков я не знаю, но они нравятся мне по звучанию. Раньше с женой мы просто записывали на слух слова русскими буквами, сейчас, конечно, всё проще, тексты находим в интернете.

Знаю я только русский и французский. С Францией меня много что связывает, я работаю в ресторанах Парижа с 1997 года. В год два-три раза уезжаю на заработки, иначе никак, потому что пенсия у меня 10 тысяч, этих денег едва хватит заплатить за квартиру.

Во французских ресторанах музыкантов очень любят. Мы работаем там, и люди щедро платят, что-то вроде чаевых, они к этому привыкли.

В Париже любят залихватскую музыку: цыганскую, Александра Вертинского, песни «Я милого узнаю по походке», «Очи черные».

Такие мои командировки в семье понимают, потому что все увлечены музыкой. Жена преподает детям в вокальном объединении, сын окончил музыкальную школу, увлекался диджеингом, а внучка Лейла – настоящая звезда. Она участвовала во многих конкурсах, проходила отборы на детское Евровидение, «Новую волну», детский «Голос», пела с гастролями в Турции, Ираке, выступала на фестивале «Жара».

Семью Бузовкиных заметили и создатели проекта «Голос 60+». После выступления Валентина Петровича к нему на сцену позвали жену Людмилу, и они все-таки исполнили в эфире свою любимую Cosa Sei. Это тронуло всех членов жюри и телезрителей.

– Нас, как в песне, – «музыка связала». С женой я познакомился, когда она пришла в оркестр в 16 лет, и с тех пор мы 42 года не расстаемся. Постоянно вместе, поддерживаем друг друга. Общее дело нас очень объединяет, потому что нам всегда интересно вместе, есть что обсудить, к чему стремиться. Жена для меня главный советчик, источник вдохновения и стилист. И я тоже стараюсь ей помогать с вокальным объединением. Нам дали небольшое помещение на территории стадиона, Людмила вкладывает всю душу в занятия с детьми, и я всегда поддерживаю ее в этом.

Наше совместное выступление в «Голосе» – это небольшой сюрприз, придуманный создателями проекта.

Меня попросили вне зависимости от результата сказать после выступления пару слов о жене. И ее пригласили на сцену. Всё-таки у нас получилось спеть дуэтом, как и мечтали. Нам так аплодировали! Мы были как в фильме, жена растрогалась до слез. А как потом приятно было читать отзывы о выступлении в интернете! Причем раньше нас могли и осудить в наших местных сообществах «ВКонтакте», но в группе проекта «Голос» мы не встретили ни одного плохого комментария.

После феерического выступления на Первом канале Валентин Бузовкин стал еще более знаменит в родном Ясногорске. Люди на улицах поздравляют его и желают успеха. А сам музыкант полон энергии для последующих свершений!

– Сколько пою, мне говорят: отвернешься и, кажется, что молодой человек поет. Годы не сильно отражаются на мне. Всё потому, что я всегда в движении. Считаю, что самое худшее в моем возрасте, – залеживаться, отдыхать. Стараюсь брать от жизни всё, и это дает еще больше сил! Все мои ровесники, которые сейчас мечтают что-то сделать и не могут решиться, делайте! Возраст ничего не значит.