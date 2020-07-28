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Znaki

Znaki

На сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki.
25 сентября состоится большой сольный концерт группы ZNAKI. Вашему вниманию будут представлены как проверенные временем хиты, такие как: «Мама», «Стрелки», «Побежали», «Полли», так и новые композиции.
Пропускать не рекомендуем!

Znaki — обладатели приза зрительских симпатий «Премии Fuzz» и номинанты премии «Чартова дюжина»! Рок-группа, которая уже много лет прочно занимает заслуженное место на небосклоне российского рока

Берите с собой друзей, подруг, кошек, собак, мам, пап, бабушек, дедушек, соседей и просто прохожих!
 
Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
25 сентября 2020, пятница
20:00
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Касса
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Игра
Купить билет
26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Пилот
Купить билет
17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Папа
Купить билет
19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
PARTY 90
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26 сентября, суббота 00:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 350 ₽
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