Znaki
На сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki.
25 сентября состоится большой сольный концерт группы ZNAKI. Вашему вниманию будут представлены как проверенные временем хиты, такие как: «Мама», «Стрелки», «Побежали», «Полли», так и новые композиции.
Пропускать не рекомендуем!
Znaki — обладатели приза зрительских симпатий «Премии Fuzz» и номинанты премии «Чартова дюжина»! Рок-группа, которая уже много лет прочно занимает заслуженное место на небосклоне российского рока
Берите с собой друзей, подруг, кошек, собак, мам, пап, бабушек, дедушек, соседей и просто прохожих!
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
25 сентября 2020, пятница
20:00
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
26 сентября, суббота 00:00
₽ Билеты: 350 ₽