«Арсенал» – «Ростов»

27 сентября на Центральном стадионе состоится встреча 9-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и и командой из Ростова.

«Арсенал»в прошлом туре обыграла «Сочи» со счетом 3:2. До этого тульский клуб не выигрывал в 3 матчах РПЛ подряд (1 ничья, 2 поражения). На своем поле тульская команда не проиграла в 5 из 6 последних встреч в Премьер-лиге (3 победы, 2 ничьи). Отметим, что в прошлом матче вновь травмировался нападающий Евгений Луценко



В прошлом туре «Ростов» не сыграл с «Ротором» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде; в результате РФС присудил ростовчанам техническую победу. На выезде подопечные Валерия Карпина не проиграли в 6 из 7 последних встреч в Премьер-лиге (2 победы, 4 ничьи). Отметим, что «Ростов» не уступил «Арсеналу» в 6 последних очных поединках в РПЛ (3 победы, 3 ничьи).

Обращаем ваше внимание, в день матча билеты в кассах Центрального стадиона «Арсенал» реализовываться не будут.

Подчеркнем, что доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.

Билеты можно приобрести по ссылке.