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«Арсенал» – «Ростов»

«Арсенал» – «Ростов»

27 сентября на Центральном стадионе состоится встреча 9-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и и командой из Ростова.

«Арсенал»в прошлом туре обыграла «Сочи» со счетом 3:2. До этого тульский клуб не выигрывал в 3 матчах РПЛ подряд (1 ничья, 2 поражения). На своем поле тульская команда не проиграла в 5 из 6 последних встреч в Премьер-лиге (3 победы, 2 ничьи). Отметим, что в прошлом матче вновь травмировался нападающий Евгений Луценко

В прошлом туре «Ростов» не сыграл с «Ротором» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде; в результате РФС присудил ростовчанам техническую победу. На выезде подопечные Валерия Карпина не проиграли в 6 из 7 последних встреч в Премьер-лиге (2 победы, 4 ничьи). Отметим, что «Ростов» не уступил «Арсеналу» в 6 последних очных поединках в РПЛ (3 победы, 3 ничьи).

Обращаем ваше внимание, в день матча билеты в кассах Центрального стадиона «Арсенал» реализовываться не будут.
 
Подчеркнем, что доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.
 
Билеты можно приобрести по ссылке.
Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
27 сентября 2020, воскресенье
14:00
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Касса
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Олег Митяев
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17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Александр Серов
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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 ₽  Билеты: 1400 ₽
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