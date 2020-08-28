Тёма Artemov
25 сентября в тульском рок-клубе M2 выступит совершенно новый проект автора и музыканта Владимира Артёмова, созданный в 2019 году. В этом же году вышел первый альбом «ТЕЛОМЕРАЗА».
Мелодизм песен несомненный привлекательный посыл для слушателя. Музыкант ARTEMOV, как исполнитель и автор песен участвовал во многих творческих формированиях и группах. Выступал на известных фестивалях и концертных площадках.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
25 сентября 2020, пятница
19:30
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
8 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽