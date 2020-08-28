Тёма Artemov

25 сентября в тульском рок-клубе M2 выступит совершенно новый проект автора и музыканта Владимира Артёмова, созданный в 2019 году. В этом же году вышел первый альбом «ТЕЛОМЕРАЗА».

Мелодизм песен несомненный привлекательный посыл для слушателя. Музыкант ARTEMOV, как исполнитель и автор песен участвовал во многих творческих формированиях и группах. Выступал на известных фестивалях и концертных площадках.