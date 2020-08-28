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Тёма Artemov

Тёма Artemov

25 сентября в тульском рок-клубе M2 выступит совершенно новый проект автора и музыканта Владимира Артёмова, созданный в 2019 году.  В этом же году вышел первый альбом «ТЕЛОМЕРАЗА».

Мелодизм песен несомненный привлекательный посыл для слушателя. Музыкант ARTEMOV, как исполнитель и автор песен участвовал во многих творческих формированиях и группах. Выступал на известных фестивалях и концертных площадках. 

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
25 сентября 2020, пятница
19:30
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Касса
Музыка в темноте
Купить билет
26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
DarkSecretLove. Tribute to Rammstein
Купить билет
8 октября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Игра
Купить билет
26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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