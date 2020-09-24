Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: полная афиша на два дня!

Фото из архива Myslo.

Двенадцатый фестиваль удивляет, шумит, поёт, барабанит и радует не только на театральных площадках, но прямо на проспекте и в общественном транспорте.

Уличный театр — это театр без границ, под открытым небом, где каждый в одно мгновение на время может превратиться в артиста и музыканта. Девиз фестиваля в этом году: «Двигайся, смейся, шути!»

Только 26 сентября вы повстречаетесь на проспекте Ленина с удивительными персонажами — ходулистами, клоунами, живыми статуями, парящими гимнастами.

Театральные и музыкальные площадки в постоянном движении внезапно появляются в самых разных районах города. Это движение затягивает, завлекает каждого в водоворот театральных событий. Атмосфера уличного представления захватывает всё и всех, словно волшебный сон наяву.

Фестиваль делает ещё один шаг навстречу зрителям. Непрерывно передвигаясь по городу, уличный театр вовлекает в свой яркий вихрь каждого. Двигайся, лови момент! Будь на одной волне с артистами!





Средь бела дня на оживленном тротуаре можно встретить странных людей — это чудо-портные из театра «СоЛу» (Санкт-Петербург), которые на глазах у изумленной публики изготовят специально для вас костюм будущего.

Убежавшее одеяло из «Мойдодыра» внезапно вынырнет из толпы и заключит вас в уютные объятия. Добрый волшебник предложит достать из своего чемоданчика непредсказуемое счастливое предсказание. Парящие в воздухе гимнасты театра «Аура» (Санкт-Петербург) осчастливят вас своими улыбками и захватывающими дух трюками.

Пантеон живых скульптур поразит своим величием и оригинальностью. Прекрасные барышни одарят вас кремлевскими розами, а смешные клоуны прокатят на огромных сказочных велосипедах.

У каждого гостя Фестиваля будет возможность вспомнить 500 самых ярких мгновений Тульского кремля; а тем, чьё сердце переполняет любовь и благодарность к нашему городу, веселые клоуны из театра DeBufo (Уфа) помогут взобраться по лестнице почти до небес и оставить свои поздравления любимой Туле и тулякам.

26 сентября



Пр. Ленина (от ул. Советской до ул. Каминского)

Нечётная сторона:

12.00 — Театр Клоунов «Пампуш» (Москва)

12.00 — LUMideashow (Москва)

13.00 — Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва)

14.00 — Кнут-Шоу (СПб). BaronWhip-Show

14.00 — Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»

14.30 — Театр Vokrug (СПб). Уличный спектакль «Лунь»

15.00 — Лисапед-Шоу — проект Андрея Климака (Москва)

16.00 — LUMideashow (Москва)

Чётная сторона:

12.00 — Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»

12.00 — Кнут-Шоу (СПб). BaronWhip-Show

13.00 — Лисапед-Шоу — проект Андрея Климака (Москва)

14.00 — ТеатрVokrug (СПб)

14.00 — LUMideashow (Москва)

15.00 — Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва)

16.00 — Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб). Хор Дурацкого

16.30 — LUMideashow (Москва)

Театральная площадь (Казанская набережная)

18.00 — Церемония награждения победителей II Международного чемпионата живых скульптур.

18.20 — Лисапед-Шоу — проект Андрея Климака (Москва)

19.00 — Театр улиц «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва). «ЧЕМОДАНА SHOW»

20.10 — Дуэт «Наедине» (Тула)

20.35 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Световое шоу Glam

20.45 — Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула)

21.25 — Содружество артистов Театра имени Которого Нельзя Называть и Театра «Нос». (СПб). Файер-шоу «МаячЁк»

22.00 — салют



Амфитеатр на набережной

18.00 — Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва). От памятника Мосину к площадке Амфитеатр

18.30 — Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва)

18.55 — Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»

19.20 — Гайка Гайдамакина (СПб). «Антиквадратная история»

20.15 — Театр Клоунов «Пампуш» (Москва). Клоунада Bretosh.

21.20 — Студия восточного танца «Манго» и Танцы народов мира «Лотос» (Тула)



Уютная (беседка «Волна»)

18.00 — Театр «Унисон» (Москва). Синтетический спектакль для детей «Король и дракон»

19.00 — Театр в гриме DeBufo (Уфа).Спектакль «Фамилия»

20.05 — Катрин Федулова (Москва). Спектакль «В ожидании ангела»

21.00 — Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб). Хор Дурацкого



Арт-цирк (ул. Металлистов, 14)

18.00 — Театр СоЛу (СПб). «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка».

18.55 — Театр Vokrug (СПб). Уличный спектакль «Лунь»

19.35 — Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула)

20.15 — «Детский цирк города Тулы».



Двигайся! (Ул. Металлистов, 2)

18.00 — Театральный коллектив Первомайского Д. К. «Химик» «ТЕАТРиК?» (Тула). Ми-Ми-Мимы +

18.30 — Школа танцев «ФАЭЗИ"/FAEZI (Новомосковск)

18.55 — Студия джазовых танцев Jumpin' Jive (Тула)

19.20 — Студия цыганского танца BohoDance (Тула)

20.00 — Эвелина Шальнева и Детский ансамбль «Тульский сувенир» (Тула). Танцы народов мира

20.30 — К.А.М. (Культура Артхаусной Мысли) (Тула). Экспериментальный спектакль по мыслям И. Бродского «Затерянный странник»





27 сентября



Театральная площадь (Казанская набережная)

14.00 — Театр СоЛу (СПб). «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка».

14.50 — Клоун-театр КИКО (Москва). Уличное представление «Ророзовое шоу»

15.30 — Кнут-Шоу (СПб). Baron Whip-Show

15.55 — Театр Vokrug (СПб). Уличный спектакль «Лунь»

16.40 — Театр в гриме DeBufo (Уфа). Спектакль «Лыба»

17.45 — Клоун-театр КИКО (Москва). «Ророзовое шоу»



Двигайся! (Ул. Металлистов, 2)

14.00 — Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула)

14.40 — «Детский цирк города Тулы»

15.35 — Театральный коллектив Первомайского Д. К. «Химик» «ТЕАТРиК?» (Тула). Ми-Ми-Мимы +

16.10 — Школа танцев «ФАЭЗИ»/FAEZI (г. Новомосковск)

16.40 — Студия восточного танца «Манго» и Танцы народов мира «Лотос» (Тула)

17.20 — Студия цыганского танца BohoDance (Тула)





Музейная (ул. Металлистов, 10)

14.00 — Театр «Нос» (СПб). Спектакль-перформанс «Метаморфозы»

14.55 — Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб). Хор Дурацкого

15.45 — Театр в гриме «DeBufo» (Уфа). Спектакль «Дэльарте»

16.45 — Катрин Федулова (Москва). Спектакль «В ожидании ангела»

17.45 — Театр Клоунов «Пампуш» (Москва). Пластический спектакль-клоунада Bretosh



«Живи до ста!» (Памятник Городовому)

14.00 — Шоу-группа «АУРА» (СПб). Цирковой спектакль «Иллюзион»

15.00 — Лисапед-Шоу — проект Андрея Климака (Москва)

16.00 — Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»

16.30 — Шоу-группа «АУРА» (СПб). Цирковой спектакль «Иллюзион»

17.40 — Театр СоЛу (СПб). Спектакль «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка»

18.35 — Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва). Танец «После полуночи»

19.00 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу Folk’n’roll

19.30 — Содружество артистов Театра имени Которого Нельзя Называть и Театра «Нос». (СПб). Файер-шоу «МаячЁк»

20.15 — Театр огня «Эра» (Тула). Шоу «Обсидиан»

Амфитеатр

14.00 — ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва). BAMBINICIRCO, цирковая интерактивная шоу-программа

15.10 — Студия джазовых танцев Jumpin' Jive (Тула)

15.40 — Гайка Гайдамакина (СПб). Сказка «Антиквадратная история»

16.35 — Маша Новикова (СПб). Уличный моноспектакль «Певица»

17.15 — Иллюзионист Илья Коржов (Тула)

17.45 — Творческое объединение К.А.М. (Культура Артхаусной Мысли) (Тула). Экспериментальный спектакль по мыслям И. Бродского «Затерянный странник»