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Москва – Петушки

Москва – Петушки

5, 18 и 26 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». 

Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не
изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если
разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в
рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
 
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
5 сентября 2020, суббота
18:30
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18 сентября 2020, пятница
19:00
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26 сентября 2020, суббота
18:30
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Касса
Трибьют-шоу «Биттлз»
Купить билет
26 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Тёма Artemov
Купить билет
25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Коля Маню
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 550 ₽
Игра
Купить билет
26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Заточка
Купить билет
12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
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