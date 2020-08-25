Москва – Петушки
5, 18 и 26 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».
Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не
изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если
разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в
рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
5 сентября 2020, суббота
18:30
18 сентября 2020, пятница
19:00
26 сентября 2020, суббота
18:30
26 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 550 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
12 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽