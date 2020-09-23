Где и как туляки отпразднуют День города и 500-летие кремля: полная афиша

Соблюдение масочного режима обязательно! На некоторые мероприятия требуется регистрация, будьте внимательны.

Все мероприятия состоятся 26 сентября.

Осадные дворы, кремль

(580 мест по предварительной регистрации)

11.00 – 12.00, 13.00 – 14.00 – спектакль «Там, где живут великаны».

15.00 – 16.00 и 17.00 – 18.00 – фолк-мюзикл «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте».

Театральная сцена у Спасской башни

(400 мест по предварительной регистрации)

10.30 – 11.30 – музыкальная сказка «Муха-Цокотуха».

12.00 – 14.00 – «Про то, как Тула шведов обула», спектакль.

14.30 – 16.30 – исторический водевиль «Визит императрицы».

17.00 – 19.00 – «Саня, Ваня, с ними Римас», спектакль Театра Российской армии.

Главная концертная сцена у Башни Водяных ворот

(1000 мест по предварительной регистрации)

14.00 – 15.00 – открытие фестиваля. В программе «Гимн граду Туле» Родиона Щедрина, выступление Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

16.00 – 17.30 – гала-концерт всероссийского фестиваля «Фанфары Тульского кремля». Выступают Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ и Губернаторский оркестр Тульской филармонии.

20.00 – 22.00 – гала-концерт «Кремлевская опера. Классика для всех».

Киношатер у Ивановской башни

(50 мест по предварительной регистрации)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 – показ анимационного фильма «Сторожевой пес Верный».

Зарегистрироваться на эти мероприятие можно здесь . Остальные площадки в Тульском кремле работают без регистрации.

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля

10.00 – 20.00 – фотовыставка «Большая Засечная черта и ее роль в истории Российского государства». Выставка икон иконостаса Успенского собора Тульского кремля.

15.00 – 16.00 – презентация документального фильма «Тульский кремль и Большая Засечная черта».

Специальные выставки и праздничные программы подготовлены практически во всех музеях, а также в 11 городах Засечной черты.

Тульский государственный музей оружия (здание бывшего Богоявленского собора)

10.00 – 20.00 – выставочный проект «Южный щит России – к 500-летию Тульского кремля» Тульского государственного музея оружия, Государственного исторического музея, Тульского кремля, Росархива.

Тульский кремль

10.00 – 20.00 – каждый час обзорные экскурсии по территории Тульского кремля.

Площадь им. Ленина 10.00 – ралли исторических автомобилей «Автострада 2020». 19.00 – праздничный концерт с участием тульских исполнителей и артистов российской эстрады Дениса Майданова и Юлианны Карауловой. 22.00 – праздничный фейерверк.

Ремесленный двор «Добродей»

(Тула, ул. 9 Мая, 1-а)

11.00 – 22.00 – экскурсии в Кустарном антимузее и выставочном комплексе «Тульский резной наличник»; мастер-классы по художественной обработке дерева и металла в «Тульской кузне»; мастер-классы в мастерской «Большие гончары»; мастер-класс по изготовлению текстильной куклы «Свадебная парочка»; мастер-класс по росписи филимоновской игрушки; по игре на гуслях и балалайке; гастролаб «Самоварные секреты», квесты, ремесленные затеи и забавы, хороводные игры.

12.00, 14.00, 17.00 – представление в Театре Петрушки и Тульский раек.

20.00 – променад-экскурсия «Фонари старой Тулы», праздничная церемония зажжения фонарей.

Тульский государственный музей оружия (шлем)

В течение дня – тематическая костюмированная экскурсия по выставке «На южных рубежах стоять крепко!»; тематическая костюмированная экскурсия «Пять столетий Тульской Засечной черты»; военно-патриотическая программа «Арсенал и щит России» (по заявке); пешеходная тематическая экскурсия «Сердце оружейной Тулы» (по заявке);

12.00 – 13.00, 13.15 – 14.00 – мастер-класс Школы тульских мастеров по художественной обработке дерева.

14.00 – 15.00 – праздничная концертная программа в Зале Славы российского оружия.

15.30 – 16.30, 17.00 – 18.00 – мастер-классы Школы тульских мастеров по художественной обработке металла.

21.50 – 22.00 – праздничное светомузыкальное представление на территории музея.

Тульский академический театр драмы (Тула, пр. Ленина, 34-а, тел. 31-11-69)

26 и 27 сентября, 18.30 – А. Н. Островский. «Не все коту Масленица» (12+). Государственный академический Малый театр России. На сцене Виктор Низовой, Владимир Тяптушкин, Ирина Жерякова, Любовь Ещенко, Дарья Мингазетдинова и другие. Цена билетов 500-1000 рублей.

Улица Металлистов

С 10.00 – Музейный квартал.

Казанская набережная

Для удобства и безопасности зрителей перед сценой будет установлен партер на 300 мест, вход на концертные программы свободный по мере заполнения партера.

11.00 – исторический фестиваль «Тульский рубеж»: средневековые забавы, историческое фехтование. Интерактивная площадка «Мир будущего». Шоу фонтанов в русле реки.

12.00 – концерт «Ода городу Туле».

С 12.00 – при входе на набережную со стороны Тульского оружейного завода развернется гастрофестиваль «Тульский гриль» с чаепитием из 300-литрового самовара.

14.00 – казачье шоу «Рубка шашками». Выступление ансамбля «Тульский хоровод».

15.20 – выступление ансамбля «Смородина».

16.20 – выступление этно-фолк-коллектива «ЛаВерден».

17.00 – концертная программа фортепианной музыки «Сквозь поколения». Творческий дуэт Татьяны и Максима Розенберг (Севастополь).

18.00 – XII фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

22.00 – праздничный фейерверк.

Пролетарская набережная реки Упы

11.00 – экстрим-программа «Город спорта»: соревнования по стритболу, мастер-классы тренерского состава на площадках кроссфита и воркаута, спортивные мероприятия в скейт-парке, показательные выступления и конкурсы ведущих фитнес-клубов города, знаменитые соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы».

12.00 – гастрофест.

22.00 – праздничный фейерверк.

Крестовоздвиженская площадь

12.00 – гастрономический фестиваль «Кремлевские посады», ярмарка «Сделано в Тульской области».

Парк культуры и отдыха «Патриот»

14.00 – 17.00 – концерт; интерактивная площадка «Универсальный солдат»; кинопоказ; показательные выступления казаков; бесплатный планетарий в «Фабрике будущего».

Центральный парк

С 10.00 – у сцены масштабная ярмарка «Сделано в Тульской области». Дегустации, конкурсы и призы, развлекательная программа.

12.00-19.00 – на Большом кругу выставка к 500-летию Тульского кремля.

12.00-19.00 – на Фонтанной площади проект «Сделано в Тульской области»; арт-проект «Тула – мастерская России».

13.00 -15.00 – в Детском городке выступление мини-цирка.

14.00-15.00 – в Ротонде выступление духового оркестра.

14.00-16.00 – на Центральной аллее выступление народных артистов

«Матрешкин парк».

15.00-16.00 – в Ротонде «Музыкальная гостиная».

15.00-17.00 – в Детском городке дискотека с аниматорами.

15.00-21.00 – концертная программа «Мой любимый город» на эстраде.

16.00-18.00 – в Ротонде – человек-оркестр.

21.00 – выступление на главной эстраде народной артистки РФ Тамары Гвердцители.

Комсомольский парк

14.00-17.00 – концертная программа.

15.00-17.00 – анимационные игры.

Пролетарский парк

14.00-17.00 – концертная программа.

15.00-17.00 – анимационные игры.