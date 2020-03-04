Трибьют-шоу «Биттлз»

В Concert Hall можно будет послушать легендарные хит «биттлов» в

в живом исполнении. На сцене выступит группа The BeatBoys.

The BeatBoys — это уникальное шоу, посвященное великой ливерпульской четвёрке The Beatles. Каждый концерт группы — это воплощение неиссякаемой музыкальной энергетики, перевернувшей в далёкие 60-е целый мир.

Главной отличительной особенностью группы является воссоздание в мельчайших деталях самых известных концертов ливерпульцев, в сочетании с исполнением всеми любимых хитов.

Все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с «битлами», а костюмы и инструменты полностью соответствуют оригинальным.

Концерт группы «The BeatBoys» — это сумасшедшая энергетика, крутое шоу, атмосфера праздника для всех возрастов. Вас ждут нескончаемые танцы и драйв настоящего рок-н-ролла. Ведь «живое» воплощение великих The Beatles никого не может оставить равнодушным.

Входные билеты дают возможность зрителям получить бесплатно место за столом.

Вход с 19.00