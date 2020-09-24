Рассрочка без процентов и переплат. Что это значит?

О рассрочке в последнее время говорят очень много. Но что это такое на самом деле? Чем она отличается от кредита? Какие подводные камни в себе таит? И где можно найти честную рассрочку в Туле?

Что такое рассрочка?

Рассрочка – это, по сути, дробление платежа на несколько частей. Вы забираете товар сразу, делаете первый взнос, а оставшуюся часть гасите равными частями без процентов.

Настоящая рассрочка – это покупка, платеж за которую растянут во времени, без подводных камней и лишних затрат.

Рассрочка – это беспроцентный кредит?

Не совсем. Кредиты, как правило, дают банки и микрофинансовые организации. Их задача – заработать именно на предоставлении денежных средств, здесь без процентов и страховок не обойтись.

Настоящую рассрочку может дать магазин. В таких не участвуют банки. Магазин получает выгоду от того, что вы покупаете у него товар, а значит, заинтересован в выгодных для потребителя условиях, а не в накручивании процентов.

Переплачивать совсем не нужно?

Если вы нашли честную рассрочку, да. Это легко проверить. При правильных условиях без подводных камней вы сами сможете высчитать сумму ежемесячного платежа, просто разделив стоимость покупки на количество месяцев рассрочки. Если эта цифра не совпадает с тем, что предлагают вам в магазине, ищите скрытые проценты.

Запомните: в честной рассрочке нет никаких подводных камней. Единственная плата, которая может быть сверх суммы покупки, – единоразовый платеж за оформление документов. Обычно он составляет около 300 рублей.

В Туле честная рассрочка есть?

Да. С 2003 года беспроцентную рассрочку без переплат предоставляет магазин цифровой и бытовой техники «Дуэт». Если вам нужна техника, а нужной суммы для ее покупки нет, нужно просто прийти в магазин, выбрать нужный товар и оформить рассрочку. Все документы сделают тут же, даже не придется никуда идти и собирать справки о доходах.

В «Дуэте» рассрочка действует напрямую от магазина без участия банка.

Для пенсионеров и новоселов в «Дуэте» уникальная акция: рассрочка предоставляется на 12 месяцев без первого взноса!

А пример можно?

Сколько угодно! Возьмем, например, бюджетную стиральную машинку Candy с загрузкой на 5 кг и отжимом до 1000 оборотов в минуту. Эта компактная и функциональная модель отвечает всем современным требованиям, не занимает много места и хорошо подойдет для любой квартиры.

Стоит модель 19 720 руб. Если вы хотите купить ее в рассрочку на год, то нужно заплатить 3944 руб., а потом платить по 1314 руб. в месяц. Такая сумма не ударит по семейному бюджету, но вы сможете пользоваться необходимой техникой!

Если вы относитесь к категории пенсионеров или новоселов, то можете оформить рассрочку без первого взноса. То есть вы сможете забрать машинку Candy, ничего не заплатив, и потом в течение 12 месяцев вносить по 1643 руб.

Плюсы рассрочки не только в том, чтобы быстро купить вышедшую из строя технику, но и в том, что с ней вы можете себе позволить более дорогую и современную модель без больших затрат.

Например, телевизор Samsung c диагональю 65 дюймов, разрешением 4К, широким углом обзора и эффектом погружения стоит 65 420 руб. Сразу такую сумму найти непросто. Но если взять телевизор в рассрочку в «Дуэте», то первый взнос составит 13 084 руб., а ежемесячный платеж – 4361 руб.

С учетом акции для новоселов и пенсионеров: первоначальный взнос – 0 руб., ежемесячный платеж – 5451 руб.

Постоянным покупателям техника доступна в рассрочку на 12 месяцев с первым взносом 10%, новым – 20%. Рассрочка оформляется прямо в магазине при наличии паспорта. Ежемесячные платежи тоже вносятся в кассу магазина. Предложение действует на ВСЕ товары.

www. duet-tula.ru

Адреса магазинов в Туле: