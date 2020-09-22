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Вкусно, культурно и с огоньком: туляков приглашают на фестиваль народной дружбы «Национальный квартал»

Вкусно, культурно и с огоньком: туляков приглашают на фестиваль народной дружбы «Национальный квартал»

27 сентября с 12 до 16 часов в городском пространстве «Искра» жителей Тулы ждёт яркая культурно-развлекательная программа, а также дегустация национальных блюд.

В калейдоскоп культурно-национальных событий будет вовлечено более 15 представителей разных народностей. Вместе с ними участие примут студенты из тульских вузов. Участники развернут свою деятельность на площади культурного пространства «Искра», где представят национальную кухню, конкурсы, мастер-классы, продемонстрируют предметы народного творчества и искусства. Яркой особенностью будет участие представителей в национальных костюмах.
 
 
Живые выступления на сцене дополнят общий колорит и поднимут градус настроения каждому участнику и посетителю. Мероприятие организовано «Тульским областным центром молодежи» совместно с национальными объединениями.
 
Вход на мероприятие будет организован в соответствии с эпидемиологическими нормами.
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Автор: Владимир Сундуков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:08 0
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