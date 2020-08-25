Белые ночи
11 и 27 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир
иллюзий? В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
11 сентября 2020, пятница
19:00
27 сентября 2020, воскресенье
18:30
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
12 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 550 ₽